Скрипченко возглавит "Анжи"

Новым главным тренером "Анжи" станет 41-летний Вадим Скрипченко. С ним достигнута принципиальная договоренность. Об этом "СЭ" рассказал президент махачкалинского клуба Осман Кадиев. Первую тренировку команды Скрипченко проведет 15 августа. В прошлом сезоне белорусский специалист тренировал "Крылья Советов" и "Урал". Напомним, вчера Александр Григорян подал в отставку. (Александр ЛЬВОВ)

Напомним, что после поражения в матче 6-го тура чемпионата России от московского "Динамо" (1:3) в отставку подал главный тренер "Анжи" Александр Григорян, которая сегодня была удовлетворена руководством.

Махачкалинская команда после 6 матчей имеет в своем активе три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.