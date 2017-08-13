Скрипченко возглавит "Анжи"

Новым главным тренером "Анжи" станет 41-летний Вадим Скрипченко. С ним достигнута принципиальная договоренность. Об этом "СЭ" рассказал президент махачкалинского клуба Осман Кадиев. Первую тренировку команды Скрипченко проведет 15 августа. В прошлом сезоне белорусский специалист тренировал "Крылья Советов" и "Урал". Напомним, вчера Александр Григорян подал в отставку. (Александр ЛЬВОВ)
Напомним, что после поражения в матче 6-го тура чемпионата России от московского "Динамо" (1:3) в отставку подал главный тренер "Анжи" Александр Григорян, которая сегодня была удовлетворена руководством.
Махачкалинская команда после 6 матчей имеет в своем активе три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.
- Крылья Советов См
- Анжи
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- Александр Григорян
- Вадим Скрипченко
- Осман Кадиев
RSDsouth
Действительно, С-Э ?! Валера, прочитав Ваши мейлы, купил за свои билет в Каспийск. Че, теперь опять за свои обратно ?!
17:02
Dymanomashina
Подождите, а как-же Валера?! Анжи что, вылетать не собирается?!
16:58
Sandoro
Валере позвонили из Спартака
16:46
Ностро
Зачем в одной статье дважды напоминать об отставке предыдущего тренера. Для идиотов что ли пишете? ((
16:43
PvsZ
Валере не верят.
16:38
Andvaraforce
а где Валера?
16:32
bep77
Не въехал я((( Шило на мыло?
16:31
karel9
Vlаdimir, а 41 год для тренера - это старость что ли?
16:26
Slim Taller
Отличный тренер.Жаль,что не в БАТЭ переходит а к бородатым горцам.
16:26
Vlаdimir
Одну и ту же колоду тренеров тасуют .... Лучше бы пригласили кого-нибудь из молодых ...
16:20
lavrentev01
отличный выбор!
16:10