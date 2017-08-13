15:57 | Футбол — РФПЛ

Скрипченко возглавит "Анжи"

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Новым главным тренером "Анжи" станет 41-летний Вадим Скрипченко. С ним достигнута принципиальная договоренность. Об этом "СЭ" рассказал президент махачкалинского клуба Осман Кадиев. Первую тренировку команды Скрипченко проведет 15 августа. В прошлом сезоне белорусский специалист тренировал "Крылья Советов" и "Урал". Напомним, вчера Александр Григорян подал в отставку. (Александр ЛЬВОВ)

Напомним, что после поражения в матче 6-го тура чемпионата России от московского "Динамо" (1:3) в отставку подал главный тренер "Анжи" Александр Григорян, которая сегодня была удовлетворена руководством.

Махачкалинская команда после 6 матчей имеет в своем активе три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. 

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КОММЕНТАРИИ (11)
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RSDsouth

Действительно, С-Э ?! Валера, прочитав Ваши мейлы, купил за свои билет в Каспийск. Че, теперь опять за свои обратно ?!

17:02

Dymanomashina

Подождите, а как-же Валера?! Анжи что, вылетать не собирается?!

16:58

Sandoro

Валере позвонили из Спартака

16:46

Ностро

Зачем в одной статье дважды напоминать об отставке предыдущего тренера. Для идиотов что ли пишете? ((

16:43

PvsZ

Валере не верят.

16:38

Andvaraforce

а где Валера?

16:32

bep77

Не въехал я((( Шило на мыло?

16:31

karel9

Vlаdimir, а 41 год для тренера - это старость что ли?

16:26

Slim Taller

Отличный тренер.Жаль,что не в БАТЭ переходит а к бородатым горцам.

16:26

Vlаdimir

Одну и ту же колоду тренеров тасуют .... Лучше бы пригласили кого-нибудь из молодых ...

16:20

lavrentev01

отличный выбор!

16:10