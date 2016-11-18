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СК Казани: "Следователи не приезжали за Азмуном в отель"

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Старший помощник руководителя следственного комитета по взаимодействию со СМИ Андрей Шепицкий опроверг информацию о том, что следователи Казани приехали в отель, где располагается "Ростов". Ранее появилась информация о том, что СК намерен допросить нападающего Сердара Азмуна по делу о его переходе из "Рубина" в ростовский клуб.

- Могу сказать следующее. Следователи в отеле не появлялись, никаких следственных действий там не проводится. Ни с кем из команды "Ростов" следователи  не общались. Кроме того, вопрос о необходимости проверки трудового договора Азмуна даже не поднимался.

- Но ведь в интернет уже выложены фотографии, на которых следователи сидят в холле отеля…

- На этих фотографиях сидят сотрудники полиции. Больше я ничего не могу сказать на этот счет. Следователей там нет. 

- Значит, никто сегодня отель "Ростова" не приезжал?

- Нет, нет и еще раз нет. Мы там не появлялись.

- А вот у юриста Михаила Прокопца другие данные. Вот что он сказал: "Пришли в отель следователи. Требуют привести Азмуна, чтобы его допросить. Такая же просьба прозвучала и по главному тренеру команды Курбану Бердыеву, гендиректору клуба Владимиру Крупину и переводчику Азмуна".

- Я читал это. Я могу совершенно точно сказать: мы там не поднимались. Даже вопрос не поднимали  о том, чтобы приглашать Азмуна на допрос.

- А в будущем?

- Посмотрим, пока никто такой вопрос не ставил. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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