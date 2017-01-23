Шишкин ведет переговоры с "Краснодаром"

По информации "СЭ", в зимнее трансферное окно защитник "Локомотива" Роман Шишкин может перейти в "Краснодар".
29-летний защитник не поехал на первый сбор "Локо", оказавшись в числе футболистов, которым подыскивают новую команду. В текущем сезоне Шишкин провел 11 матчей за железнодорожников.
По информации "СЭ", Шишкин обдумывает контрактное предложение со стороны "Краснодара". Контракт футболиста с "Локо", согласно данным transfermarkt.de, истекает летом этого года. (Сергей ЕГОРОВ)
spartak ekspress
Излучение Промкооперации и Пищев каких надо брать? за цену газпрома, которую не будет платить галицкий пока уж точно, да и при живых гинере и миллере даже барселоне сложно бороться за чемпионство у нас.
05:58 24 января
Излучение Промкооперации и Пищев
Краснодар, подписывая подобных футболистов, сам себя в итоге ограничивает... За чемпионство не поборешься с таким подбором...
23:33 23 января