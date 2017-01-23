Шишкин ведет переговоры с "Краснодаром"

По информации "СЭ", в зимнее трансферное окно защитник "Локомотива" Роман Шишкин может перейти в "Краснодар".

29-летний защитник не поехал на первый сбор "Локо", оказавшись в числе футболистов, которым подыскивают новую команду. В текущем сезоне Шишкин провел 11 матчей за железнодорожников.

По информации "СЭ", Шишкин обдумывает контрактное предложение со стороны "Краснодара". Контракт футболиста с "Локо", согласно данным transfermarkt.de, истекает летом этого года. (Сергей ЕГОРОВ)