20:25 23 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шишкин ведет переговоры с "Краснодаром"

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По информации "СЭ", в зимнее трансферное окно защитник "Локомотива" Роман Шишкин может перейти в "Краснодар".

29-летний защитник не поехал на первый сбор "Локо", оказавшись в числе футболистов, которым подыскивают новую команду. В текущем сезоне Шишкин провел 11 матчей за железнодорожников.

По информации "СЭ", Шишкин обдумывает контрактное предложение со стороны "Краснодара". Контракт футболиста с "Локо", согласно данным transfermarkt.de, истекает летом этого года. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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spartak ekspress

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Излучение Промкооперации и Пищев

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