16:39 | Футбол — РПЛ

Шикунов пока не подтверждает заинтересованность "Крыльев" в нападающем из Болгарии

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Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов не подтвердил информацию о том, что самарский клуб заинтересован в подписании контракта с 32-летним болгарским нападающим Валери Божиновым. Сегодня о такой возможности сообщало издание "Топспорт".

- Такой информации у меня нет, ничего не знаю насчет перехода Божинова, - сказал Шикунов.

Божинов известен по выступлениям во многих ведущих европейских клубах - "Ювентусе", "Манчестер Сити", "Фиорентине" и лиссабонском "Спортинге". (Иван Торопцев)

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