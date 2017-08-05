Сергей Семак: "Уфа" - маленькая команда, но с большим сердцем"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после победы над "Ахматом" (3:2) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что то, с какой страстью играли уфимцы, заслуживает уважения. Он также добавил, что следующие встречи будут шансом для тех, кто мало играет.

– Не так много было голевых моментов, по полмомента в первом тайме, игра шла до ошибки, к сожалению или к радости, как оказалось, допустили мы ее, – цитирует пресс-служба Федерации футбола и мини-футбола РБ Семака. – Ошиблись в очень простой ситуации, впоследствии завладели инициативой и играли неплохо, на мой взгляд. Забили голы и абсолютно заслуженно победили, благодарен ребятам за самоотдачу. Результат может быть любой, но то, с какой страстью они играли, заслуживает уважения. Я признателен за отношение к делу и за показанную игру сегодня. Думаю, что порадовали немалое количество болельщиков, поздравляю свою команду с победой. Мы – маленькая команда, но с большим сердцем.

– А почему включились в игру только во втором тайме?

– Обе команды больше преуспевали в оборонительных действиях, и когда терять было нечего, мы рисковали. А в первом тайме и мы, и "Ахмат", играли очень аккуратно, больше о том, чтобы не ошибиться.

– В течение недели будет три матча, включая этот. Как готовите своих ребят к такому дикому темпу?

– Посмотрите в окно. Сейчас уже идет тренировка. Завтра посмотрим на состояние игроков, на их самочувствие. Эти матчи будут шансом для тех, кто мало играет, все должны быть в строю.

– Вновь ошибся Табидзе, стоит ли ожидать ротации на позиции защиты?

– Мы посмотрим. Его ошибка воспринимается как несчастный случай, он попал в игрока. На мой взгляд, нужно было идти ногой, выносить этот мяч, а не подставлять голову. Но ошибки бывают у всех, здесь больше неправильное техническое действие. Я полностью удовлетворен игрой Джемала Табидзе и абсолютно не сомневаюсь в его качествах и отношении к делу. Повторюсь, это серьезное усиление для нашей команды.

Отметим, что 8 августа "Уфа" на выезде сыграет с "Амкаром" в рамках 5-го тура чемпионата России, а 12 августа дома примет "Ростов".

Трансляция матча "Уфа" - "Ахмат" // Три гола за шесть минут. Все мячи "Уфы" в ворота "Ахмата"