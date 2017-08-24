Сергей Родионов: "У Карреры карт-бланш на трансферы с мая"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов перед жеребьевкой Лиги чемпионов рассказал про трансферную кампанию клуба и добавил, что никакого конфликта с главным тренером Массимо Каррерой у руководства нет, передает из Монако спецкор "СЭ" Александр БОБРОВ.

– Ситуация с трансферами – основное, что сегодня волнует болельщиков. Слухов очень-очень много. Как сейчас обстоят дела?

– Ждал такого вопроса. Хотелось бы расставить все точки над i. Не два и не три дня назад, а сразу после окончания чемпионата, в котором под руководством Массимо Карреры команда завоевала золотые медали, главный тренер получил полный карт-бланш на приобретение футболистов. Бюджет был озвучен, Каррера его знает. Подтверждением этого являются трансферы, которые уже осуществлены по настоянию главного тренера – Тигиева, Петковича и Пашалича. Если в прошлое летнее трансферное окно переходами занимался клуб, то в нынешнее все поручено главному тренеру.

– Разговоры о конфликте…

– Никаких конфликтов с руководством клуба у Карреры на сегодня нет. Никакой блокировки денежных средств нет. Он очень хорошо проявил себя в сезоне-2016/17 и под его руководством команда пришла к чемпионству. Вполне логично, что трансферы доверили ему. Ничего в этом странного нет. Пора заканчивать с истерией, которая порядком надоела. "Источники, близкие к клубу..." Я – генеральный директор. И я – не "близкий", а источник. То, о чем я вам говорю, это и есть объективная ситуация. Никаких других версий не существует. Остальное – домыслы.

– Конфликта нет, а трансферы будут?

– Осталось несколько дней до закрытия трансферного окна. И работа, естественно, продолжается. Но только по настоянию главного тренера в "Спартаке" могут еще появиться новички.

– Может быть, назовете позиции, на которых ищут игроков?

– Эти позиции утверждены сразу после окончания чемпионата-2016/17. 21 мая закончился сезон, а 23-го состоялось заседание совета директоров, на котором было озвучено все то, о чем я уже сказал.

– Здесь, в Монако сегодня или завтра могут состояться какие-либо переговоры?

– Я сюда приехал с другой целью – на жеребьевку Лиги чемпионов.