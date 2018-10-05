Сергей Прядкин: "Уверен, сезон "Анжи" доиграет"

Президент премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуация с финансовыми проблемами махачкалинского "Анжи". Футболисты могут не выйти на игру с ЦСКА​ в 11-м туре (19 октября), если им не будет выплачена зарплата.

– Позавчера была встрече с президентом клуба, – говорит Прядкин. – Насколько мне известно, продолжаются переговоры с администрацией Дагестана о поддержке клуба. Я задавал вопросы о финансовой ситуации в клубе, о задержках зарплаты. Озабоченность у клуба есть, но чего-то экстраординарного не услышал. Премьер-лига все средства, которые поступают от реализации коммерческих прав, сразу переводит в клубы.

– Может ли клуб сняться с чемпионата?

– Нет. Уверен, что команда доиграет сезон. (Сергей Егоров)

Гендиректор "Анжи": "Игроки имеют право не выйти на матч с ЦСКА. Все может закончиться банкротством"

