Сергей Прядкин: "Новый контракт на показ матчей чемпионата России может быть заключен не с "Матч ТВ"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что новый контракт на показ матчей чемпионата России может быть заключен не с "Матч ТВ". Он добавил, что права выносятся на тендер.

Напомним, на данный момент у РФПЛ есть действующий контракт с федеральным телеканалом, который истекает по окончании сезона-2017/18.

– Рассматривается (вариант заключения контракта не с "Матч ТВ"). У нас есть решения правления лиги, мы выносим наши права на тендер, – приводит "Р-Спорт" слова Прядкина. – Эти права будут разделены на четыре сегмента: производство, IT-права, платное и четвертое – открытый эфир. Выиграет сильнейший.