Сергей Прядкин: "Новый контракт на показ матчей чемпионата России может быть заключен не с "Матч ТВ"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что новый контракт на показ матчей чемпионата России может быть заключен не с "Матч ТВ". Он добавил, что права выносятся на тендер.
Напомним, на данный момент у РФПЛ есть действующий контракт с федеральным телеканалом, который истекает по окончании сезона-2017/18.
– Рассматривается (вариант заключения контракта не с "Матч ТВ"). У нас есть решения правления лиги, мы выносим наши права на тендер, – приводит "Р-Спорт" слова Прядкина. – Эти права будут разделены на четыре сегмента: производство, IT-права, платное и четвертое – открытый эфир. Выиграет сильнейший.
Zwolle
Felix BARSA, Первому каналу футбол не нужен от слова "вообще".
15:52
nick010662
А еще бы этому барану, кто нибудь бы объяснил, что других общедоступных спортивных каналов в стране просто нету...... Вот бы у этого трутня зарплата бы зависела от количества просмотренных матчей, посмотреть бы на его глупое хлебало! Клоун, давно не представляющий объективной реальности творящейся в нашем футболе, а рассуждающий об этом как большой мальчик из малышовой группы. Понасадим вот таких недорослей, а потом спрашиваем, почему плохо живем!!!
12:04
Lars Berger
Верю Прядкину. Чрезвычайно Честный Человек. ЧЧЧ...
11:50
aramomania
Так и хотят чтобы народ платил за просмотр футбола. Ничего не хотят делать во благо народу. Все за деньги. А еще хотят поднимать футбол.
11:28
ЗЗ+
Да хорош лапшу вешать! Не на МатчТВ - ага, не в нашей стране.
10:43
Felix BARSA
Если купит например Первый канал, то смотреть футбол будет очень неудобно, им по барабану, покажут один матч и то не факт, да и вечернее время никто футболу не даст, значит опять летом в жару в 14:00 будут играть. Пусть уж Матч показывает, у них все здорово, особенно НАШ ФУТБОЛ, отдал 150 р и смотри все матчи в прямом эфире!!!
10:34
Slim Taller
Да,и не забудьте про приложение "больше ваших звонков - больше денег в наших карманах".
10:25
Slim Taller
Победит,как всегда,лозунг "больше футбола - больше рекламы!".
10:22
Penziak
Скинут стоимость до минимума, когда желающих тащить убыточную ведомость не найдётся, в итоге снова "Матч ТВ" на минималке права и получит. Если платные каналы - идут они лесом, будем по старинке через пиратский контент глядеть.
10:12
Serenky25
Ну еще могут пару каналов побороться. "Домашний" (Передачи: "Как удержать мужа в семье?", "Причины домашнего насилия", "Давайте разберемся") и ТВ3 (Передачи: "Мистика и паранормальные явления на полях России", "Гол фантом", "Сущности вселяемые в наших судей" и "Прогноз от БАБУШКИ"! )
09:52
samsam
Интересно, а кто еще купить согласится?
09:36