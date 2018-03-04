Сергей Прядкин: "На матче "Локомотив" - "Спартак" использовался специальный мяч для зимы. По телевизору все было видно"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин после матча 21-тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком", который завершился вничью (0:0) отметил, что благодарен сотрудникам "Локомотива", что они справились с непростой ситуацией, связанной с погодными условиями. Кроме того, Прядкин считает, что мяч было нормально видно в телетрансляции.



- Тур получился интересный, "Зенит" потерял очки. Интрига закручивается?

- Этот матч, по сути, подвел черту, в том числе в чемпионской гонке. Вернее этап. Все остались на тех же позициях, что и были. Единственное, можно отметить "Краснодар", который сейчас имеет 39 очков. Он обогнал "Спартак", "Зенит" и ЦСКА, у которых равное количество баллов. Но интрига остается. Более того, в этой игре "Локомотив" потерял два очка. Не в обиду "Спартаку".

- А как же вынесенный Игнатьевым мяч с линии ворот?

- Я говорю с позиции очков в турнирной таблице. Если бы железнодорожники получили сегодня три очка – их было бы достать очень сложно. А так, хорошо, что матч для "Локомотива" завершился вничью. Очко им идет в плюс, но в принципе при старте второй части чемпионата все остались при равных.

- Не стоило ли все-таки отменить матч?

- Сегодня не было таких пожеланий ни от кого. Мне с утра докладывали все работники, в том числе Лиги. Я благодарен сотрудникам "Локомотива" за работу. У нас с "Арсеналом" схожая ситуация, в Хабаровске. Там прошел циклон, и было все засыпано снегом. И мы очень благодарны работникам стадиона, что они справились и матч прошел. Все находились в равных условиях, поэтому не стоит ни на кого обижаться.

- Мяч практически не было видно по телетрансляции…

- Мне сейчас телевизионщики задавали вопрос. Мяч, который сегодня использовался, предназначен именно для зимы. Он желтого цвета и бывает оранжевый. Я смотрел моменты по телевизору, в принципе, он различимый и все ясно. У нас была предварительная договоренность с инспектором матча Сергеем Зуевым, что если поле заметет, то мы делаем техническую остановку для его расчистки.

- Так поле заметало.

- Ничего. Мы справились. Все было видно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)