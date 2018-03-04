Сергей Прядкин: "На матче "Локомотив" - "Спартак" использовался специальный мяч для зимы. По телевизору все было видно"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин после матча 21-тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком", который завершился вничью (0:0) отметил, что благодарен сотрудникам "Локомотива", что они справились с непростой ситуацией, связанной с погодными условиями. Кроме того, Прядкин считает, что мяч было нормально видно в телетрансляции.
- Тур получился интересный, "Зенит" потерял очки. Интрига закручивается?
- Этот матч, по сути, подвел черту, в том числе в чемпионской гонке. Вернее этап. Все остались на тех же позициях, что и были. Единственное, можно отметить "Краснодар", который сейчас имеет 39 очков. Он обогнал "Спартак", "Зенит" и ЦСКА, у которых равное количество баллов. Но интрига остается. Более того, в этой игре "Локомотив" потерял два очка. Не в обиду "Спартаку".
- А как же вынесенный Игнатьевым мяч с линии ворот?
- Я говорю с позиции очков в турнирной таблице. Если бы железнодорожники получили сегодня три очка – их было бы достать очень сложно. А так, хорошо, что матч для "Локомотива" завершился вничью. Очко им идет в плюс, но в принципе при старте второй части чемпионата все остались при равных.
- Не стоило ли все-таки отменить матч?
- Сегодня не было таких пожеланий ни от кого. Мне с утра докладывали все работники, в том числе Лиги. Я благодарен сотрудникам "Локомотива" за работу. У нас с "Арсеналом" схожая ситуация, в Хабаровске. Там прошел циклон, и было все засыпано снегом. И мы очень благодарны работникам стадиона, что они справились и матч прошел. Все находились в равных условиях, поэтому не стоит ни на кого обижаться.
- Мяч практически не было видно по телетрансляции…
- Мне сейчас телевизионщики задавали вопрос. Мяч, который сегодня использовался, предназначен именно для зимы. Он желтого цвета и бывает оранжевый. Я смотрел моменты по телевизору, в принципе, он различимый и все ясно. У нас была предварительная договоренность с инспектором матча Сергеем Зуевым, что если поле заметет, то мы делаем техническую остановку для его расчистки.
- Так поле заметало.
- Ничего. Мы справились. Все было видно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Джаггер555
Вот на нтв нужно в суд подавать, как они продали товар ужасного качества. Потом все время орут почему народ не ходит на стадионы. Как можно ходить на стадионы, если даже на людей которые покупают трансляции открыто издеваются. Комментаторы на многих матчах полные лузеры не понимающие в футболе ничего. Правильно кто-то сказал, что скоро и участники дом 2 смогут комментировать футбол. Представите себе, что завтра включаете ящик, а там Бузова, Собчак и Беркова комментируют матч.
02:49
Бен Ричардс
Да, мяч было прекрасно видно в те моменты, когда он катился по снегу, оставляя след.
02:47
Джаггер555
У Прядкина просто вип трансляция шла. Мячик просто прорисовывали в компьютере и показывали уже супер нано мячик. А в реале - они по этому и врут, как живут в своем придуманном миру и не знают, что происходит в стране. Отсюда у наших чинуш давно устаревшие технологии становятся по их словам прорывными. Да и держат возле себя всяких лизунов, которые им внушают всякую дичь, а они как дети искренни в это верят.
02:42
эд.гар
У Вас , господин Прядкин , видимо очень большой и дорогой телевизор! Весь мир при снеге играет розовым или красным мячом , а мы , как всегда, идем своим непроторенным путем. Авось пронесет! Видимо , в Европе одни кретины собраны, а все умные, во главе с Мутко, сидят в РФС.
01:16
Андрей Краснодарский
Прядкин смотрел футбол через бинокль???
00:08
Soulles
Thomas_Boy_ Специальный российский нано-мяч для зимы. Он вроде бы желтый. Но оранжевый. Прядкину виднее. Остальным он вообще не виден. 20:38...идеальный нанокомментарий. Хотя,если честно,по ТВ мяч было почти не видно.
00:01
Valdemarson
sv_brain 0. На властьпридержащих пофиг, но надо быть адекватным: В хорошем телевизоре всё было видно, не могу понять нытья юзеров. 21:07 _______________ У тебя такой же телек, как у Прядкина? Название модели - в студию! Или ты сам - Прядкин?
23:54 4 марта
NRG
Все было видно. - Чтоб тебе всю оставшуюся жизнь так было видно,как нам по телеку!
23:51 4 марта
Lars Berger
Глушаков уже подтвердил, что ни разу за игру мяча не увидел. А был ли он вообще?!)
23:24 4 марта
Lars Berger
В этом матче раскрылись футболисты, которые "хорошо играют без мяча"...)
23:20 4 марта
Lars Berger
"Я смотрел моменты по телевизору, в принципе, он различимый и все ясно". Что еще нужно, чтобы руководить нашей лигой?! Смотри моменты и имей принципы...)
23:19 4 марта
Иртыш Павлодар
sv_brain, чего там видно было!!??? даже Генич и комментаторы ни раз обращали внимания, что на стадионе с верхотуры не видно порой мяча, а при камере которая основная на картинке, тоже часто не видно мяча было, или ты с лупой у экрана смотрел ?;)
22:44 4 марта
craped
Интервью брала некая Елена Григорьевская. Реплики Прядкин прямо пропитаны кокетством. Я бы посмотрел на Прядкина, если бы ему предъявил за мяч тот же Симонов!
22:43 4 марта
DMisha4
Как же не стыдно так нагло врать, мяча совершенно не было видно, ни телезрителям, ни комментаторам. Выгнать бы его с должности за такое...
22:38 4 марта
mikeV
Врёт и не краснеет! P.S. При такой погоде надо чёрный.
22:35 4 марта
Kot, kotoryi
Мяча, кстати, на поле не было. Футболисты просто бегали друг за другом.
21:37 4 марта
баламошка
Это доказывает, что нами управляют вурдалаки. Они обладают способностью видеть то, что мы не видим.
21:28 4 марта
AlCapone
Не у всех такая плазма во всю стену, как у Прядкина
21:24 4 марта
Deno116
хотелось бы еще пару ребятишек уровня Прядкина послушать про мяч. может они все супергерои с обостренным зрением
21:23 4 марта
ВЛАР
Умиляет умение наших чинуш опровергать с пеной у рта очевидные факты. Вместо того,чтобы признать, что обделались с мячами, несут с умным видом всякую чушь. Прядкин - это просто Соколиный глаз какой-то!
21:21 4 марта
Доктор_Хряк
В зеркало он смотрел весь матч и бухал)))
21:21 4 марта
Пестерев Николай
Я смотрел в интернете трансляцию и мяча на общих планах не видел совсем, угадывал у кого мяч по ногадрыганью)
21:16 4 марта
шико1956
Прядкину надо ещё продавать специальные очки как 3d, для мяча, а что тоже заработок.
21:09 4 марта
sv_brain 0.
На властьпридержащих пофиг, но надо быть адекватным: В хорошем телевизоре всё было видно, не могу понять нытья юзеров.
21:07 4 марта
elnik67
Мяча почти не видно было - из-за этого игра казалась еще скучнее...
21:06 4 марта
FINN
Ну если Прядкин мяч умудрился разглядеть, то за наш футбол можно быть спокойным. Всё под контролем: чего нет видим - додумаем!
20:55 4 марта
Иртыш Павлодар
смотрел дома на диагонали 55 дюймов в трёх метрах в качестве HD, ни черта не было видно! зачем платить деньги , раз .... о эта великая страна и чиновники , весь мир играет КРАСНЫМИ мячами при снеге, а у НАС ЖЕЛТЫМ...
20:52 4 марта
serg1117
Отписаться надо от НТВ+, пусть подумают для кого они работают
20:51 4 марта
Kontaktnik47
Тухлодырый Мяча вообще не было видно по тв трансляции,как будто хоккей посмотрел,обращал внимания туда где суета была
20:51 4 марта
Bobspartak
ОН ,что издевается ???Может он другой матч смотрел ,с зеленым газоном и т.д. КЛОУН
20:49 4 марта