Сергей Прядкин: "Многие клубы согласились отменить марш Блантера"

Президент премьер-лиги Сергей Прядкин на пресс-конференции, подводящей итоги сезона-2017/18, подтвердил, что в будущем может быть отменено исполнение "Футбольного марша" М. Блантера при выходе команд на поле перед началом матчей.

– Такое предложение действительно прозвучало, - отметил Прядкин. - Достаточно много клубов с ним согласилось. В честности ведущие клубы, у которых есть свои гимны, полюбившиеся болельщикам. Но есть и те, кто против. Так что пока это вопрос дискуссионный. (Филипп ПАПЕНКОВ)