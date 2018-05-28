13:43 | Футбол — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Многие клубы согласились отменить марш Блантера"

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Президент премьер-лиги Сергей Прядкин на пресс-конференции, подводящей итоги сезона-2017/18, подтвердил, что в будущем может быть отменено исполнение "Футбольного марша" М. Блантера при выходе команд на поле перед началом матчей.

– Такое предложение действительно прозвучало, - отметил Прядкин. - Достаточно много клубов с ним согласилось. В честности ведущие клубы, у которых есть свои гимны, полюбившиеся болельщикам. Но есть и те, кто против. Так что пока это вопрос дискуссионный. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Муетой вы всякой занимаетесь, а не дела делаете.

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Бакланы против марша.

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