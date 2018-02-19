Сергей Прядкин: "Клубы РФПЛ перестали повально скупать игроков"

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин рассказал, что клубы перестали тратить большие суммы на трансферы. Глава лиги отметил, что в последние три года команды стали приобретать футболистов точечно.
- Мы испытываем проблемы с рядом клубов в плане материального состояния, – сказал Прядкин. – В этой связи очень правильно, что произошли сокращения трат на трансферы. В последние три года клубы совершают покупки игроков точечно, нет повальной скупки. Думаю, что сокращения расходов команд связано именно с этим. (Павел ГУРЕВИЧ)
King's Bounty RND
Не клубы, а Зенит.
17:41
Kodlo
Ну, Спартак-то тут Вы скорее приплели просто из ненависти к клубу. Кого купили они? Джикию и Селихова, Тигиева и Петковича, Ханни и Максимовича в аренду? И это за 2 сезона. Но команда пробилась в еврокубки, состава не было, когда были травмы, привлекались ребята из второй команды. Другое дело Зенит - за те же 2 года скуплен весь Ростов (Новосельцев, Терентьев, Мевля, Нобоа, Полоз, Ерохин, наверное, еще кого-то я забыл) 5 аргентинцев, теперь вот Набиуллин и Оздоев, чуть раньше Цаллагов и еще кто-то из Крыльев - вот это повальная скупка игроков. Целую команду купил себе Зенит. Но, видимо, клуб из Спб - отдельное царство, им можно все, даже держать на лавке половину сборной страны в год ЧМ. Главное - чтобы никто не играл в других командах, а там уж как-нибудь чемпионство наковыряем себе - такие мысли у Зенита.
13:44
Вопреки
Когда уже этого деятеля отстранят от футбола, ответьте господин МУТКО... или Вам еще Гинер разрешения не давал, чтобы его трогать ??? Издевается этот господин, выдавая черное за белое, говоря о точечных покупках последних лет... особенно это касается Зенита и Спартака.. Хоть бы посмотрел какой ныне баланс трансферный у питерских... МИНУС 79 миллионов евриков !!! И плевать они хотели на ФФП и на Прядкина с МУТКО - скупают всех, хотя бы как-то шевелящих ногами (мозгами не обязательно), а потом думают как в аренду сплавить.. ЦИРК ШАПИТО... А может быть Прядкин просто не в себе и не понимает о чем говорит, как и календарь РПФЛ верстает, а ?
13:26