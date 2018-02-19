Сергей Прядкин: "Клубы РФПЛ перестали повально скупать игроков"

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин рассказал, что клубы перестали тратить большие суммы на трансферы. Глава лиги отметил, что в последние три года команды стали приобретать футболистов точечно.

- Мы испытываем проблемы с рядом клубов в плане материального состояния, – сказал Прядкин. – В этой связи очень правильно, что произошли сокращения трат на трансферы. В последние три года клубы совершают покупки игроков точечно, нет повальной скупки. Думаю, что сокращения расходов команд связано именно с этим. (Павел ГУРЕВИЧ)