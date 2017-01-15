Сергей Овчинников: "Часть фанатов ЦСКА отказывает меня принимать? Уважаю любое проявление болельщиков"

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников подчеркнул, что относится с огромным уважением к болельщикам клуба, в котором работает. По словам специалиста, его не задевает то, что некоторые фанаты отказываются принимать его из-за прошлых историй.

– Сергей Иванович, понимаю, что болезненный вопрос для вас – и все-таки. Вы верой и правдой служите ЦСКА много лет, дважды становились чемпионом. И все равно часть фанатов ЦСКА из-за старых историй по-прежнему отказывается вас принимать. Вам очень обидно? – вопрос Овчинникову.

– Нет. Я уважаю любое проявление болельщиков, даже если оно мне не нравится и несет негатив. Скажу искренне: никогда не слышал в свой адрес уж совсем таких оскорблений, которые унижали бы мое достоинство. Фанаты не переходят грань. Разговаривал с людьми на улицах, с представителями фанатской братии – адекватные люди. Просто это своего рода шоу, игра со стороны болельщиков. Я ее не поддерживаю, но она меня и не раздражает, потому что не влияет на мою жизнь. С уважением отношусь к болельщикам клуба, где работаю. У меня нет к ним претензий. Мы вместе идем к одной цели: тренеры, игроки, клуб и те, кто за него болеет. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полная версия интервью Сергея Овчинникова