Сергей Лавров: "Спартак" отражает душу русского человека"

Министр иностранных дел и болельщик "Спартака" Сергей Лавров после поражения от "Динамо" (0:1) в матче 30-го тура чемпионата России отметил, что несмотря нужно продолжать болеть за команду, несмотря на результат. Уступив в дерби, красно-белые потеряли второе место в РФПЛ и путевку в группу Лиги чемпионов – его занял ЦСКА, а команда Массимо Карреры теперь стартует с 3-го отборочного раунда.
– Печально, – отметил Лавров. – Товарищ меня спрашивал, правда ли я хочу поехать на игру, потому что статистика моего живого присутствия на матчах в минусе. Как только приезжаю, в большинстве случаев "Спартак" проигрывает. Сегодня у команды не было видно желания. И это очень жаль. Тем славен "Спартак". Мы его и любим за это.
– Никита Симонян сказал, что главный виновник поражения – Каррера.
– Невозможно это все определить. "Спартак" отражает душу русского человека. Сегодня ты можешь быть наверху. А завтра все провалится. Но я уверен, что за него надо болеть и дальше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Бен Ричардс
"Сегодня у команды не было видно желания. И это очень жаль. Тем славен "Спартак". Мы его и любим за это... "Спартак" отражает душу русского человека." Ну да, в натуре там сплошь "русские люди": Максимович, Пашалич, Зе Луиш, Адриано, Фернандо, Промес, Ханни и самый главный русский это Каррера. А как же профессионализм, ответственность ? Как можно давать скидку на пофигизм людям, которые получают миллионы, причем не рублей? Если и в Правительстве так работают, с "душой русского человека" под настроение, тогда многое становится понятным.
17:38
biggp1
тьфу,ё-моё.. а другие команды чью душу отражают? эх,Лавров..
17:33
fedland
Симонян отражает как и Спартак, не только душу Русского человека, но и агрессивного армянского. Обвинять Карреру, который сделал команду чемпионом и боролся до конца в этом сезоне за чемпионство (не его беда, что в решающий момент в команде вышла на авансцену фронда, революционеры и предатели), может только человек живущий с ненавистью к всему прогрессивному, которому мила тихая, застойная гавань...
17:33
defender_8
Когда политики говорят о спорте, вспоминается Мутко. Сегодня за Спартак играло 9 иностранцев с русским духом. Даже талантливые быстро пропитываются этим духом.
17:30
just be cool
Сегодняшний высер Лаврова, пожалуй, самое адекватное из того, что он выдал за последние годы. "Душа народа" действительно в нежелании работать и отчаянном стремлении к халяве. Тут не поспоришь. За что чиновники нас и любят, иногда подкидывая подачки на пропитание.
17:24
NF
Ни черта "Спартак" мою душу не отражает. А, учитывая, что и Лавров, оказывается, его фанат, я не удивлен, что внешняя политика страны как в спорте, так и в целом - полный абзац...
17:02
Tribunal ZE
правильно говорят что если в одном человек гений,то в другом идиот,вот вам и сказ про Лаврова
17:01
Tribunal ZE
почаще бы он на матчи Спартака приезжал
17:00
Millwall82
СПр, тоже покупаешь марафет в МИДе???
16:58
Tribunal ZE
До этих слов относился к Лаврову нормально,теперь сомневаюсь что он всегда в адеквате.
16:58
Millwall82
Как там 400 кг кокаина из Аргентины поживают? И где эти доблестные сирийцы из *Вагнера*?
16:58
Thomas_Boy_
Лавров опять под коксом...
16:54
СПр
А это реально Лавров сказал? Уважаю нашего мининдел, но смысл сказанного... "Сегодня у команды не было видно желания. И это очень жаль. Тем славен "Спартак". Мы его и любим за это". - "Спартак" любят за отсутствие желания??? "Спартак" отражает душу русского человека. Сегодня ты можешь быть наверху. А завтра все провалится". - Вроде как в МИДе вы дела не так ведёте.
16:44
Alecstos
Паровоз чемпионство отдавал - не надо нам. Напрямую в ЛЧ - не надо. Распиздяи одним словом. Как кот который не был на Таити, лишнее усилие сделать западло.
16:43
alex-ls
разве это Карерра тот лысый мужик, который дал пенальти левый? а Шунин? пустил от Локо 4-ре, а тут вытащил 3 верных мяча...
16:40