Сергей Лавров: "Спартак" отражает душу русского человека"

Министр иностранных дел и болельщик "Спартака" Сергей Лавров после поражения от "Динамо" (0:1) в матче 30-го тура чемпионата России отметил, что несмотря нужно продолжать болеть за команду, несмотря на результат. Уступив в дерби, красно-белые потеряли второе место в РФПЛ и путевку в группу Лиги чемпионов – его занял ЦСКА, а команда Массимо Карреры теперь стартует с 3-го отборочного раунда.

– Печально, – отметил Лавров. – Товарищ меня спрашивал, правда ли я хочу поехать на игру, потому что статистика моего живого присутствия на матчах в минусе. Как только приезжаю, в большинстве случаев "Спартак" проигрывает. Сегодня у команды не было видно желания. И это очень жаль. Тем славен "Спартак". Мы его и любим за это.

– Никита Симонян сказал, что главный виновник поражения – Каррера.

– Невозможно это все определить. "Спартак" отражает душу русского человека. Сегодня ты можешь быть наверху. А завтра все провалится. Но я уверен, что за него надо болеть и дальше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)