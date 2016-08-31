Сергей Кораблев: "Боли в "Локомотиве"? В хоккейном?"

Генеральный директор "Анжи" Сергей Кораблев не имеет информации о возможном переходе нападающего Янника Боли в "Локомотив". По его словам, вопрос о смене клубной прописки стоит задать самому игроку.

– От вас впервые это слышу. Понимаю, что сегодня закрывается трансферное окно. Но сейчас ничего у нас не происходит. В "Локомотив", говорите, переходит? Может быть, в хоккейный? Как долго Боли будет находиться в дубле "Анжи"? Этот вопрос лучше адресовать тренерскому штабу и спортивному директору, – сказал Кораблев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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