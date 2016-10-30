Сергей Кирьяков: "Арсенал" серьезно настроен на матч с "Уфой"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков подчеркнул, что команда настроена на победу в матче 12-го тура чемпионата России с "Уфой". По словам специалиста, "канониры" провели хорошую работу перед встречей с уфимцами.

- Мы работали над изменением игры, другое дело - как футболисты перенесут это на поле, - сказал Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол". - В двусторонке, проведенной ранее, были хорошие моменты, которые хотелось бы увидеть сегодня.

Травма Максимова? Думаю, он будет готов к следующему матчу.

"Арсенал" серьезно настроен на встречу с "Уфой". Хотелось бы уже не только играть вничью, но и одержать победу.