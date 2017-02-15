Сергей Хусаинов: "Решение комитета по этике по Слуцкому вынесено для галочки"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что комитет по этике РФС вынес слишком мягкое наказание бывшему главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому. Сегодня специалисту было вынесено замечание и рекомендовано публично извиниться перед судьями. Напомним, что летом в эфире телепередачи "Детский вопрос" Слуцкий сказал, что "если человек является российским арбитром, то его уже можно ударить". Судьи РФПЛ потребовали от него извинений, но тренер заявил, что его слова были всего лишь шуткой.

- Решение комитета по этике - не наказание для Слуцкого, - подчеркнул Хусаинов. - Это рекомендация, данная для примирения сторон, - сказал Хусаинов. - Человек имеет право высказываться как хочет, только любая фраза становится достоянием общественности и она уже судит о мировоззрении тренера, отношении к людям. То же касается и ставшей знаменитой оценки сборной России после поражения от Уэльса.

- Комитет ограничился замечанием и рекомендацией. Мягко решение?

- Сколько времени прошло с тех пор, как решили собраться? Полгода. Слуцкий уже не в футболе, наказать его никак нельзя. Комитет собрался и вынес решение для галочки, 100 процентов. (Сергей АСТАХОВ)