Сергей Гуренко: "Иванович – лидер, который привнесет в "Зенит" жажду победы!"

Тренер сборной Сербии и бывший полузащитник "Локомотива" Сергей Гуренко прокомментировал возможный переход защитника "Челси" Бранислава Ивановича в "Зенит". Как ранее сообщал "СЭ", сделка будет официально оформлена в ближайшие дни.

– Иванович на протяжении всей карьеры доказывает, что он отличный футболист. Главное, что Бранислав может привнести в "Зенит", – это его жажда победы, борьбы. Этими качествами он выделялся еще в "Локомотиве". Он лидер, который может повести за собой команду, а в сложный момент – определить исход матча. Иванович забивает много голов. Это очень сильное укрепление для питерцев. У него огромный опыт и авторитет, который однозначно поможет "Зениту".

В плане адаптации проблем возникнуть не должно. Бранислав идеально говорит по-русски. И менталитет схож с россиянином. (Любовь КОНЯЕВА)