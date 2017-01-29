Сергей Гуренко: "Фарфан? Уверен, что футболисты молодежки "Локо" могли бы играть в основе"

Тренер сборной Сербии и бывший полузащитник "Локомотива" Сергей Гуренко отметил, что только время способно показать, нужен ли железнодорожникам подписанный сегодня хавбек Джефферсон Фарфан. Перуанец перешел в московский клуб в качестве свободного агента.

– Только время способно показать, для чего этот футболист нужен клубу, – сказал Гуренко. – Хорошо, если он сможет проявить себя и усилит команду. К сожалению, я не знаком с профессиональными качествами Фарфана. Но если руководство приобретает легионера, значит, он должен быть сильнее своих конкурентов на голову и выступать в основном составе.

Я знаю, сколько сил в "Локомотиве" вкладывается в молодежь. Школа всегда работала и давала игроков для основного состава. Уверен, что и сейчас есть талантливые ребята, которые могли бы играть в основе. Просто нужно больше доверия. Будущее есть только у того клуба, который имеет в составе более пятидесяти процентов своих воспитанников. (Любовь КОНЯЕВА)