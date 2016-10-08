Сергей Галицкий: "Футбол не может быть бизнесом"

Президент и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий критично отозвался о правилах финансового fair play УЕФА. Он отметил, что большие клубы могут позволить себе покупку дорогих игроков, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Если УЕФА решит, что нужно дальше издеваться над нами своим непонятным финансовым fair play – я всегда буду критиковать эту вещь, – сказал Галицкий. – Если в УЕФА говорят, что футбол – это бизнес, то они должны сначала доказать это. Давайте закрывать волейбол, гандбол, если это не бизнес. А если это бизнес, то давайте закрывать интернет-компании, которые тоже убыточные.

Есть дискриминация между большими и небольшими стадионами, потому что большие всегда будут зарабатывать больше. Значит они могут покупать футболистов. Футбол нельзя считать чистым бизнесом. О вопросе продажи названия стадиона мы не хотим сейчас думать.