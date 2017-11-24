14:53 | Футбол — РФПЛ

Щенников выбыл до конца года из-за перелома лодыжки

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Защитник ЦСКА Георгий Щенников прошел медицинское обследование после травмы, полученной в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0). Как сообщает пресс-служба армейцев, у 26-летнего игрока диагностирован перелом правой медиальной лодыжки. Он не примет участия в играх до конца 2017 года.

В текущем сезоне Щенников провел 23 матча за ЦСКА во всех клубных турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее стало известно, что защитник Алексей Березуцкий перенес операцию и пропустит около трех месяцев.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/georgiy-shchennikov-vybyl-do-kontsa-goda/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Vlаdimir

Да, беда.

15:23

abs68

Щенников затаривается самогоном и устраивается перед телевизором в ожидании матча с Манчестер Юнайтед

15:19

resifi

konoval___ Нехватка мозга у тебя явно ощущается!

15:19

marsey

три перелома - может, медслужба не следит за футболистами? кальция не хватает и т.п.?

15:18

konoval

На зимние подковы бабла не хватило.

15:07

Zwolle

3 перелома за неделю. Мнда.....

15:03

Джин_SM(v3)

в Манчестере будет жопа...

15:02

Ненавижу свиней!!!

кем играть то?????????????????

15:02

Helicopter

В Манчестер лучше не ездить.

15:02

merniloskut

Подковы надо вовремя менять!

14:58

vassel

пипец

14:58