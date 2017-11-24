Щенников выбыл до конца года из-за перелома лодыжки

Защитник ЦСКА Георгий Щенников прошел медицинское обследование после травмы, полученной в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0). Как сообщает пресс-служба армейцев, у 26-летнего игрока диагностирован перелом правой медиальной лодыжки. Он не примет участия в играх до конца 2017 года.

В текущем сезоне Щенников провел 23 матча за ЦСКА во всех клубных турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее стало известно, что защитник Алексей Березуцкий перенес операцию и пропустит около трех месяцев.