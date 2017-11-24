Щенников выбыл до конца года из-за перелома лодыжки

Защитник ЦСКА Георгий Щенников прошел медицинское обследование после травмы, полученной в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0). Как сообщает пресс-служба армейцев, у 26-летнего игрока диагностирован перелом правой медиальной лодыжки. Он не примет участия в играх до конца 2017 года.
В текущем сезоне Щенников провел 23 матча за ЦСКА во всех клубных турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Ранее стало известно, что защитник Алексей Березуцкий перенес операцию и пропустит около трех месяцев.
Георгий @GShchennikov42 выбыл до конца года https://t.co/t1pII1HG0Q Здоровья! #мыЦСКА pic.twitter.com/kqFZXm019F– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 24 ноября 2017 г.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/georgiy-shchennikov-vybyl-do-kontsa-goda/
Vlаdimir
Да, беда.
15:23
abs68
Щенников затаривается самогоном и устраивается перед телевизором в ожидании матча с Манчестер Юнайтед
15:19
resifi
konoval___ Нехватка мозга у тебя явно ощущается!
15:19
marsey
три перелома - может, медслужба не следит за футболистами? кальция не хватает и т.п.?
15:18
konoval
На зимние подковы бабла не хватило.
15:07
Zwolle
3 перелома за неделю. Мнда.....
15:03
Джин_SM(v3)
в Манчестере будет жопа...
15:02
Ненавижу свиней!!!
кем играть то?????????????????
15:02
Helicopter
В Манчестер лучше не ездить.
15:02
merniloskut
Подковы надо вовремя менять!
14:58
vassel
пипец
14:58