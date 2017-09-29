Самедов не согласился с Клоппом

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов подчеркнул, что команда уже переключилась с игры с "Ливерпулем" на встречу с "Уралом" в рамках 12-го тура чемпионата России. Также он высоко оценил уровень игроков английского клуба, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Тренер "Ливерпуля" после матча сказал, что штрафного, с которого "Спартак" забил гол, на его взгляд, не было. А вы его как раз и заработали. Что произошло в той ситуации?

– А мне показалось, что соперник в меня врезался. Поэтому, по-моему, фол был.

– Болельщики до сих пор живут "Ливерпулем". У вас самих улеглись эмоции?

– Мы переключились. Нам дали день отдыха, сегодня вот потренировались, так что понимаем, что нужно исправлять ситуацию в чемпионате.

– Как вам вообще "Ливерпуль"?

– Команда высочайшего уровня, если коротко. Футболисты – тоже. За Коутинью предлагают 100 миллионов, но его не продают. Этим все сказано. Высочайшее, очень-очень, мастерство у всех игроков.