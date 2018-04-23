Руслан Нигматуллин – о Глушакове: "Всегда так было – если сыграл неудачный матч, следующий нужно начать со скамейки"

Экс-вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин в интервью "СЭ" заявил, что хавбек красно-белых Денис Глушаков вряд ли выйдет в стартовом составе на матч с "Ахматом". В полуфинале Кубка России против "Тосно" Глушаков не смог реализовать свою попытку в серии послематчевых 11-метровых ударов и взял на себя вину за поражение "Спартака".

– Вряд ли следующая игра с "Ахматом" что-то предопределит, но все равно необходимо провести работу для того, чтобы вернуть себе доверие тренера, – считает Нигматуллин. – Если Глушаков и получит шанс в этой встрече, то максимум – во второй тайме, выйдя на замену. Всегда так было и будет: если провел неудачный матч, то следующий нужно начать со скамейки.

Игра будет для "Спартака" непростой. "Ахмат" отобрал очки у "Локомотива", повторить то же самое и с красно-белыми. На негативном фоне после вылета команды Карреры из Кубка это не исключено. Однако москвичам нужно обязательно побеждать, если, конечно, они уже не уверовали, что "Локомотив" – чемпион. (Игорь НОВИКОВ)