Руслан Киселев: "Может получиться так, что весь футбол России сложится вокруг Москвы"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев считает, что нужно думать о развитии футбола не только от Москвы и до Урала, но и за его пределами. Сегодня глава РФПЛ Сергей Прядкин предложил сократить количество команд премьер-лиги с 16 до 14.
– Может получиться так, что весь футбол России сложится вокруг Москвы и до Урала, – сказал Киселев. – Но есть люди, которые проживают еще и за Уралом. Это половина нашей страны. Нужно думать и о тех людях, которые проживают за Уралом, и как у них будет развиваться футбол. И не только футбол, но и вообще спорт. Я когда сегодня прочитал об этом – даже немного расстроился.
– Сергей Прядкин мотивирует данный шаг тем, что это повысит уровень финансовой стабильности лиги.
– Давайте сделаем тогда, как один из вариантов, двадцать команд в премьер-лиге. Две группы разобьем по десять команд. Грубо говоря: Западная конференции и Восточная. Можно же так сделать? Можно. Эти команды тоже будут между собой играть. Это тоже будет премьер-лига. А так получается, что у нас весь футбол только вокруг Москвы.
serzheo
Да плевать Прядкину на страну, тем паче за Уралом. В глазах баксы и чемп Москвы, ибо платежеспособны, остальное его не заботит. Какое там "развитие"? О чем Вы товарищ Киселев? Вы говорите с инопланетянами...
16:24
terebun
За такие предложения Прядкина под суд - это один из способов развалить Россию... А может быть сократить отчисления за природные ресурсы в Москву??? И тогда финансовые возможности московских клубов резко уменьшатся, а клубов Зауралья увеличатся. Уверен, заявление Прядкина по развалу страны рассмотрят СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ....
16:07
Знаток1964
Сделать Суперлигу из 10 команд и ФНЛ ИЗ 24 без всяких там спартак-2 зенит-2
15:23