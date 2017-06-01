"Рубин" заинтересован в возвращении Рондона

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон может вернуться в "Рубин".

Как стало известно "СЭ", в приобретении венесуэльского форварда заинтересован лично Курбан Бердыев, который сегодня попрощался с "Ростовом" и, по всей видимости, возглавит казанцев.

Отметим, что Рондон выступал за рубиновых в период с 2012 по 2014 год и был продан в "Зенит" после того как команду покинул Бердыев.

В прошлом сезоне Рондон в составе "Вест Бромвича" провел 38 матчей в чемпионате Англии и забил 8 голов.

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