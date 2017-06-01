"Рубин" заинтересован в возвращении Рондона

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон может вернуться в "Рубин".
Как стало известно "СЭ", в приобретении венесуэльского форварда заинтересован лично Курбан Бердыев, который сегодня попрощался с "Ростовом" и, по всей видимости, возглавит казанцев.
Отметим, что Рондон выступал за рубиновых в период с 2012 по 2014 год и был продан в "Зенит" после того как команду покинул Бердыев.
В прошлом сезоне Рондон в составе "Вест Бромвича" провел 38 матчей в чемпионате Англии и забил 8 голов.
Spinor
16.6 Евро - ну как-то после прошлогодних трат не очень. Чтобы купить чтоб нибудь нужное, нужно продать что нибудь ненужное, а продать то будет ой как нелегко.
16:30
sb1006
Ну, если "СЭ" уже знает, что хочет Бердыев ... А он сам об этом знает ?
16:08