15:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" заинтересован в возвращении Рондона

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Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон может вернуться в "Рубин".

Как стало известно "СЭ", в приобретении венесуэльского форварда заинтересован лично Курбан Бердыев, который сегодня попрощался с "Ростовом" и, по всей видимости, возглавит казанцев.

Отметим, что Рондон выступал за рубиновых в период с 2012 по 2014 год и был продан в "Зенит" после того как команду покинул Бердыев.

В прошлом сезоне Рондон в составе "Вест Бромвича" провел 38 матчей в чемпионате Англии и забил 8 голов.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Spinor

16.6 Евро - ну как-то после прошлогодних трат не очень. Чтобы купить чтоб нибудь нужное, нужно продать что нибудь ненужное, а продать то будет ой как нелегко.

16:30

sb1006

Ну, если "СЭ" уже знает, что хочет Бердыев ... А он сам об этом знает ?

16:08