19:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" подтвердил приход Папа Гуйе

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"Ростов" объявил о трансфере защитника Папа Гуйе. Подробности сделки не разглашаются. Последним клубом 32-летнего сенегальца был днепропетровский "Днепр". Также за свою карьеру он выступал за "Волынь", "Металлист" и "Дуан" у себя на родине. С харьковским клубом футболист становился серебряным призером чемпионата Украины. Пять раз завоевывал бронзовые награды первенства. Также на счету Гуйе пять матчей в составе сборной Сенегала.

Трансферное окно закрывается. LIVE! 

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10423

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КОММЕНТАРИИ (3)
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RSDsouth

Начало неплохое ,вечер перестаёт быть томным

19:54

баламошка

Папа в Папе - получается матрёшка.

19:53

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

Ростов-папа пригласил Папу Гуйе.)

19:51

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