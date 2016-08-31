"Ростов" подтвердил приход Папа Гуйе

"Ростов" объявил о трансфере защитника Папа Гуйе. Подробности сделки не разглашаются. Последним клубом 32-летнего сенегальца был днепропетровский "Днепр". Также за свою карьеру он выступал за "Волынь", "Металлист" и "Дуан" у себя на родине. С харьковским клубом футболист становился серебряным призером чемпионата Украины. Пять раз завоевывал бронзовые награды первенства. Также на счету Гуйе пять матчей в составе сборной Сенегала.
RSDsouth
Начало неплохое ,вечер перестаёт быть томным
19:54
баламошка
Папа в Папе - получается матрёшка.
19:53
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
Ростов-папа пригласил Папу Гуйе.)
19:51