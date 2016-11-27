18:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" победил "Анжи"

Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Анжи" - 2:0. "Ростов" поднялся на пятое место в премьер-лиге. Фото Григорий БОЧКАРЕВ
Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Анжи" - 2:0. "Ростов" поднялся на пятое место в премьер-лиге. Фото Григорий БОЧКАРЕВ
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"Ростов" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России обыграл "Анжи". Голами в составе ростовчан отметились Сердар Азмун и Александр Гацкан, который получил прямую красную карточку через минуту после забитого мяча.

Благодаря этой победе "Ростов" поднялся на пятое место, по количеству побед обойдя "Амкар" и "Краснодар" (который сегодня вечером принимает "Зенит").

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Анжи" (Махачкала) – 2:0 (1:0)

Голы: Азмун, 41 (1:0). Гацкан, 79 (2:0).

"Ростов": Джанаев, Мевля, Гранат, Сесар Навас, Калачев (Терентьев, 90+3), Гацкан, Нобоа, Ерохин, Кудряшов, Полоз (Григорьев, 85), Азмун (Препелицэ, 64).

"Анжи": Беленов, Ямбере, Шандау (Будковский, 90), Гаджибеков, Мусалов, Эбесилио, Маевский (Бериша, 73), Гасанов (Георгиевский, 83), Иличевич, Яковлев, Обертан.

Предупреждения: Обертан, 37. Калачев, 45+1. Шандау, 65.

Удаление: Гацкан, 80.

Судьи: ФЕДОТОВ (Москва), Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

27 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" – "Анжи"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (24)
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Mangust071

ростовский свин_____________Гацкан, не пацан уже, должен отдавать отчет своим действиям! Он подвел команду и не сыграет в следующем матче

19:59

vaddoc2001

howard А второй гол не из офсайда был забит ? Конечно! И все остальные голы в сезоне - тоже!

19:34

vaddoc2001

Владимир3107, вы вообще как футбол смотрите? Каким боком Ерохин мешает выпустить Бухарова с Полозом? Или с Азмуном? Ерохин в Ростове играет не форварда, а на позиции "под нападающими". Кстати - никто не замечал, что "бердыевский автобус" ВСЕГДА играет с двумя нападающими? Хоть с Анжи, хоть с Баварией? А как играют наши "суператакующие" клубы?

19:31

Владимир 3107

Ероху ни в коем случае с на матч с ПСВ нельзя ставить. Будет сопли жевать да в аут лупить. Лучше уж Бухарова вместо него выпустить в паре с Полозом. Пусть Саня маленько потопчет голландцев как он умеет. А во втором тайме вместо Бухарова Азмуна выпустить. Свеженький Сердар голландцев размажет тоненьким слоем по полю. В сборной тоже команда на Ероху играла, а он только моменты портил. Есть люди по натуре лидеры, а есть ведомые. Так вот, Ероха не лидер, повести за собой команду это не про него. Он только при счёте 2:0 может сделать 3:0. Но от этого никому ни холодно, ни жарко.

19:19

ростовский свин

гацкан конечно заводной игрок - борется за каждый мяч -рибери вон как приложил.Это все хорошо.Но надо бы чуть хладнокровнее быть - 2-0 ведут , 10 минут до конца... зачем играть так опасно. тоже касалось и кудряшева м матче со спартаком.Ростов отлично физически готов - заряжен на борьбу -даже черезчур = это иногда подводит....

19:18

Levbereg

fanattagan Levbereg, что за выводы? Каким образом это Гац подвел Ростов?! Он забил гол, который без лишних нервов позволил победить. Подобная Кудряшову ситуация, игрока он не видел, а тот кидался на амбразуру. 19:02_______________________________________________ А выводы такие потому, что ребята явно устали. И Гацкану реально можно было не махать ногами. Еще были шансы для нормального выбивания мяча. Они же не из железа сделаны. Теперь еще и пропустит он скорее всего по полной. А подвел ( чуть не подвел) еще и потому, что сразу матч с бомжами вспоминается, например, как тогда сами себя просто напросто наказали.

19:13

Flamenco

Гацкан Подвел команду!!!

19:13

199

Газпром прыгает от радости - сто процентов Гацкану дадут 2-3 игры пропуска,две точно.

19:07

fanattagan

Владимир 3107, ты приболел?! Он также ложится, и Азмун не забил два выгодных. Как только такой бред можно выдумать?!

19:03

Вопреки

Молодцы, конечно... Но !!! "Ростов" ходил пешком после "Баварии" и решил победить в эконом режиме, слишком вальяжно и валидольно выпендриваясь. Одно не пойму, почему МАТЧ ТВ (читать НТВ+) постоянно пытаются принизить итоговые показатели игры ростовчан...чтобы найти повод потролить болелам ? А вот цифры Еврофутбола и сайта УЕФА (сравните с тем, что нам втюхивает бригада Черданцева и Газпром-Медиа).: 57% Владение мячом 43% 13 Удары 7 8 Удары в створ 1 5 Удары мимо 6 19 Штрафные 9 8 Угловые 9 4 Офсайды 1 16 Вбрасывания 24 1 Сэйвы 6 5 Фолы 18 1 Красные карточки 0 1 Желтые карточки 2

19:03

fanattagan

Levbereg, что за выводы? Каким образом это Гац подвел Ростов?! Он забил гол, который без лишних нервов позволил победить. Подобная Кудряшову ситуация, игрока он не видел, а тот кидался на амбразуру.

19:02

В.Коваль

tryam да причем здесь этот эпизод, смотрите историю, в каждом матче играет на красную 18:51//////////////это ты его с вЕрблюдом перепутал, только того никогда не удаляют, даже за такие фолы.

19:01

Владимир 3107

Соблюдайте правила техники безопасности. Не суйте голову куда не нужно. Разве можно так подставляться?! Гацкан уже бил по мячу, а тут откуда ни возьмись голова Гасанова вместо мяча. Хорошо хоть живой парень остался. Но то что Ероха три 100% голевых момента запорол, вот этого простить нельзя. Команда костьми ложится, Ероха в упор мимо пустых ворот лупит. Сколько заплатили, Саша? Деньги не пахнут?!

18:55

King's Bounty IIII

tryam да причем здесь этот эпизод, смотрите историю, в каждом матче играет на красную ____________ По твоей логике: в каждом матче играет на красную. Почему с Баварией не удалили ?

18:55

tryam

да причем здесь этот эпизод, смотрите историю, в каждом матче играет на красную

18:51

Ржевский200

где у Гаца умышленная грубая игра? Смотрел на мяч, играл в мяч. Кто виноват, что анжуец на колени присел принимая мяч и голова у него на уровне яиц Гаца оказалась? Понятно удаление, понятно пропуск одного матча. Но где тут 3-5 матчей пропуск?

18:49

victor

Предлагаю всем: Надо требовать матч с Уралом (на снегу!) - перенести! Поддержим лучшую команду России! Надо перед зеней и ПСВ - отдохнуть.

18:49

Levbereg

Вообще Гацкан так команду подвел сегодня. ДА и парня из Анжи чуть не убил вообще-то. Просто повезло, что не прямой в кадык- а вверх под челюсть. Жаль, что конец сезона уже пропустит Гацкан. Скорее всего будет три-пять матч штрафов. Но класс Ростова в любом случае выше. Это отчетливо просматривалось. Ерохин два момента загубил и Азмун два. Все таки нужен перерыв. Оставить для игры с ПСВ свежий состав, а играть вторым.

18:46

В.Коваль

tryam я бы с Гацканом расторг контракт, там с головой не в порядке, в каждом матче играть на удаление, надо быть идиотом больным 18:37///////////// пока что ты тут больной идиот, и слепой к тому -же, прими таблетки от глупости, да побольше!

18:41

tryam

я бы с Гацканом расторг контракт, там с головой не в порядке, в каждом матче играть на удаление, надо быть идиотом больным

18:37

King's Bounty IIII

Мужики :) А Анжи играли в большинстве как в равных :))

18:34

ростовский свин

fioru..........я еще пару недель назад заметил как гранат прибавил, в игре с баварией утвердила меня в этом, ну а сегодня гранат играл как супер матерый защ! Претендент в сборную! вот что значит работа с Тренером!Ростов достойно прошел испытание двумя фронтами : и в лиге чемпионов выглядел более чем достойно и в чемпионате росии сильно от тройки не отстал. Если зимой сохранят состав и пару -тройку игроков прикупят - 100% будут в медалях.

18:31

howard

А второй гол не из офсайда был забит ?

18:29

fioru

Не Гранат, а ГРАНАТИЩЕ!!!

18:26

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Материалы других СМИ