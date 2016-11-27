"Ростов" победил "Анжи"

"Ростов" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России обыграл "Анжи". Голами в составе ростовчан отметились Сердар Азмун и Александр Гацкан, который получил прямую красную карточку через минуту после забитого мяча.
Благодаря этой победе "Ростов" поднялся на пятое место, по количеству побед обойдя "Амкар" и "Краснодар" (который сегодня вечером принимает "Зенит").
Чемпионат России
Премьер-лига
15-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Анжи" (Махачкала) – 2:0 (1:0)
Голы: Азмун, 41 (1:0). Гацкан, 79 (2:0).
"Ростов": Джанаев, Мевля, Гранат, Сесар Навас, Калачев (Терентьев, 90+3), Гацкан, Нобоа, Ерохин, Кудряшов, Полоз (Григорьев, 85), Азмун (Препелицэ, 64).
"Анжи": Беленов, Ямбере, Шандау (Будковский, 90), Гаджибеков, Мусалов, Эбесилио, Маевский (Бериша, 73), Гасанов (Георгиевский, 83), Иличевич, Яковлев, Обертан.
Предупреждения: Обертан, 37. Калачев, 45+1. Шандау, 65.
Удаление: Гацкан, 80.
Судьи: ФЕДОТОВ (Москва), Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).
27 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
Mangust071
ростовский свин_____________Гацкан, не пацан уже, должен отдавать отчет своим действиям! Он подвел команду и не сыграет в следующем матче
19:59
vaddoc2001
howard А второй гол не из офсайда был забит ? Конечно! И все остальные голы в сезоне - тоже!
19:34
vaddoc2001
Владимир3107, вы вообще как футбол смотрите? Каким боком Ерохин мешает выпустить Бухарова с Полозом? Или с Азмуном? Ерохин в Ростове играет не форварда, а на позиции "под нападающими". Кстати - никто не замечал, что "бердыевский автобус" ВСЕГДА играет с двумя нападающими? Хоть с Анжи, хоть с Баварией? А как играют наши "суператакующие" клубы?
19:31
Владимир 3107
Ероху ни в коем случае с на матч с ПСВ нельзя ставить. Будет сопли жевать да в аут лупить. Лучше уж Бухарова вместо него выпустить в паре с Полозом. Пусть Саня маленько потопчет голландцев как он умеет. А во втором тайме вместо Бухарова Азмуна выпустить. Свеженький Сердар голландцев размажет тоненьким слоем по полю. В сборной тоже команда на Ероху играла, а он только моменты портил. Есть люди по натуре лидеры, а есть ведомые. Так вот, Ероха не лидер, повести за собой команду это не про него. Он только при счёте 2:0 может сделать 3:0. Но от этого никому ни холодно, ни жарко.
19:19
ростовский свин
гацкан конечно заводной игрок - борется за каждый мяч -рибери вон как приложил.Это все хорошо.Но надо бы чуть хладнокровнее быть - 2-0 ведут , 10 минут до конца... зачем играть так опасно. тоже касалось и кудряшева м матче со спартаком.Ростов отлично физически готов - заряжен на борьбу -даже черезчур = это иногда подводит....
19:18
Levbereg
fanattagan Levbereg, что за выводы? Каким образом это Гац подвел Ростов?! Он забил гол, который без лишних нервов позволил победить. Подобная Кудряшову ситуация, игрока он не видел, а тот кидался на амбразуру. 19:02_______________________________________________ А выводы такие потому, что ребята явно устали. И Гацкану реально можно было не махать ногами. Еще были шансы для нормального выбивания мяча. Они же не из железа сделаны. Теперь еще и пропустит он скорее всего по полной. А подвел ( чуть не подвел) еще и потому, что сразу матч с бомжами вспоминается, например, как тогда сами себя просто напросто наказали.
19:13
Flamenco
Гацкан Подвел команду!!!
19:13
199
Газпром прыгает от радости - сто процентов Гацкану дадут 2-3 игры пропуска,две точно.
19:07
fanattagan
Владимир 3107, ты приболел?! Он также ложится, и Азмун не забил два выгодных. Как только такой бред можно выдумать?!
19:03
Вопреки
Молодцы, конечно... Но !!! "Ростов" ходил пешком после "Баварии" и решил победить в эконом режиме, слишком вальяжно и валидольно выпендриваясь. Одно не пойму, почему МАТЧ ТВ (читать НТВ+) постоянно пытаются принизить итоговые показатели игры ростовчан...чтобы найти повод потролить болелам ? А вот цифры Еврофутбола и сайта УЕФА (сравните с тем, что нам втюхивает бригада Черданцева и Газпром-Медиа).: 57% Владение мячом 43% 13 Удары 7 8 Удары в створ 1 5 Удары мимо 6 19 Штрафные 9 8 Угловые 9 4 Офсайды 1 16 Вбрасывания 24 1 Сэйвы 6 5 Фолы 18 1 Красные карточки 0 1 Желтые карточки 2
19:03
fanattagan
Levbereg, что за выводы? Каким образом это Гац подвел Ростов?! Он забил гол, который без лишних нервов позволил победить. Подобная Кудряшову ситуация, игрока он не видел, а тот кидался на амбразуру.
19:02
В.Коваль
tryam да причем здесь этот эпизод, смотрите историю, в каждом матче играет на красную 18:51//////////////это ты его с вЕрблюдом перепутал, только того никогда не удаляют, даже за такие фолы.
19:01
Владимир 3107
Соблюдайте правила техники безопасности. Не суйте голову куда не нужно. Разве можно так подставляться?! Гацкан уже бил по мячу, а тут откуда ни возьмись голова Гасанова вместо мяча. Хорошо хоть живой парень остался. Но то что Ероха три 100% голевых момента запорол, вот этого простить нельзя. Команда костьми ложится, Ероха в упор мимо пустых ворот лупит. Сколько заплатили, Саша? Деньги не пахнут?!
18:55
King's Bounty IIII
tryam да причем здесь этот эпизод, смотрите историю, в каждом матче играет на красную ____________ По твоей логике: в каждом матче играет на красную. Почему с Баварией не удалили ?
18:55
tryam
да причем здесь этот эпизод, смотрите историю, в каждом матче играет на красную
18:51
Ржевский200
где у Гаца умышленная грубая игра? Смотрел на мяч, играл в мяч. Кто виноват, что анжуец на колени присел принимая мяч и голова у него на уровне яиц Гаца оказалась? Понятно удаление, понятно пропуск одного матча. Но где тут 3-5 матчей пропуск?
18:49
victor
Предлагаю всем: Надо требовать матч с Уралом (на снегу!) - перенести! Поддержим лучшую команду России! Надо перед зеней и ПСВ - отдохнуть.
18:49
Levbereg
Вообще Гацкан так команду подвел сегодня. ДА и парня из Анжи чуть не убил вообще-то. Просто повезло, что не прямой в кадык- а вверх под челюсть. Жаль, что конец сезона уже пропустит Гацкан. Скорее всего будет три-пять матч штрафов. Но класс Ростова в любом случае выше. Это отчетливо просматривалось. Ерохин два момента загубил и Азмун два. Все таки нужен перерыв. Оставить для игры с ПСВ свежий состав, а играть вторым.
18:46
В.Коваль
tryam я бы с Гацканом расторг контракт, там с головой не в порядке, в каждом матче играть на удаление, надо быть идиотом больным 18:37///////////// пока что ты тут больной идиот, и слепой к тому -же, прими таблетки от глупости, да побольше!
18:41
tryam
я бы с Гацканом расторг контракт, там с головой не в порядке, в каждом матче играть на удаление, надо быть идиотом больным
18:37
King's Bounty IIII
Мужики :) А Анжи играли в большинстве как в равных :))
18:34
ростовский свин
fioru..........я еще пару недель назад заметил как гранат прибавил, в игре с баварией утвердила меня в этом, ну а сегодня гранат играл как супер матерый защ! Претендент в сборную! вот что значит работа с Тренером!Ростов достойно прошел испытание двумя фронтами : и в лиге чемпионов выглядел более чем достойно и в чемпионате росии сильно от тройки не отстал. Если зимой сохранят состав и пару -тройку игроков прикупят - 100% будут в медалях.
18:31
howard
А второй гол не из офсайда был забит ?
18:29
fioru
Не Гранат, а ГРАНАТИЩЕ!!!
18:26