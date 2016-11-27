"Ростов" победил "Анжи"

Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Анжи" - 2:0. "Ростов" поднялся на пятое место в премьер-лиге. Фото Григорий БОЧКАРЕВ

"Ростов" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России обыграл "Анжи". Голами в составе ростовчан отметились Сердар Азмун и Александр Гацкан, который получил прямую красную карточку через минуту после забитого мяча.

Благодаря этой победе "Ростов" поднялся на пятое место, по количеству побед обойдя "Амкар" и "Краснодар" (который сегодня вечером принимает "Зенит").

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Анжи" (Махачкала) – 2:0 (1:0)

Голы: Азмун, 41 (1:0). Гацкан, 79 (2:0).

"Ростов": Джанаев, Мевля, Гранат, Сесар Навас, Калачев (Терентьев, 90+3), Гацкан, Нобоа, Ерохин, Кудряшов, Полоз (Григорьев, 85), Азмун (Препелицэ, 64).

"Анжи": Беленов, Ямбере, Шандау (Будковский, 90), Гаджибеков, Мусалов, Эбесилио, Маевский (Бериша, 73), Гасанов (Георгиевский, 83), Иличевич, Яковлев, Обертан.

Предупреждения: Обертан, 37. Калачев, 45+1. Шандау, 65.

Удаление: Гацкан, 80.

Судьи: ФЕДОТОВ (Москва), Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

27 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" – "Анжи"