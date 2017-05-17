"Ростов" обыграл "Анжи" и поднялся на 4-е место

"Анжи" на своем поле уступил "Ростову" в матче 29-го тура чемпионата России. Автором побденого гола стал Дмитрий Полоз. Махачкалинцы не могут выиграть в четвертой встрече кряду.
"Ростов" поднялся на четвертое место в турнирной таблице, опередив "Краснодар", а "Анжи" остался на 12-й строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
29-й тур
"Анжи" (Махачкала) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 1:2 (0:0)
Голы: Азмун, 61 (0:1). Полоз, 64 (0:2). Прудников, 79 (1:2).
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Мусалов, Хадарцев (Хубулов, 58), Гулиев, Тетрашвили (Прудников, 73), Яковлев, Долгов (Эззатоллахи, 67), Будковский.
"Ростов": Медведев, Калачев, Сесар Навас, Симич, Ф.Кудряшов, Ерохин, Байрамян (Терентьев, 84), Нобоа, Гацкан, Бухаров (Полоз, 46), Девич (Азмун, 46).
Предупреждения: Тетрашвили, 31. Байрамян, 58. Будковский, 90+1. Терентьев, 90+2.
Судьи: НИКОЛАЕВ. Еремин (все Москва), Кудрявцев (Санкт-Петербург).
17 мая. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".
Thomas_Boy_
Это хорошо. Ростов заслужил ЕК. Он и медали заслужил.
21:40
redgy
МОЛОДЦЫ! Главное чтоб не потеряли Бикеича и не развалили команду до ЛЕ..
21:40
rustov
Мужики, верим!
21:39
Perry_Garr
Всех с победой!
21:39
вдв ростов
Ростов вперед мы в вас верим
21:37
fanfir
Сладкая парочка - Полоз-Азмун лучшая пара чемпионата ;)
21:37
wowaizrostowa73
Радует, что к поражениям конкурентов причастны Дзюбиньо, прекрасно игравший в Ростове, ну и конечно наш земляк Глушаков отлично сыграл. С победой РОСТОВ!!!
21:36
King's Bounty IIII
Ничьи хватит
21:35
fanfir
Мужики!!!!! Теперь даже ничья нас выводит в Лигу Европы ;) А мы достойны как никто ;)
21:35
Mark Krass
Ростову можно и ничейку сгонять с Оренбургом, просрочка не обгонит. Шалим не тренер.
21:35
YaRVit
С победой тебя, "Сельмаш"!!!
21:33
dintos
Осталось выиграть последний матч.Вперёд,Ростов!Победа будет за нами...
21:25