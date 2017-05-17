21:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" обыграл "Анжи" и поднялся на 4-е место

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"Анжи" на своем поле уступил "Ростову" в матче 29-го тура чемпионата России. Автором побденого гола стал Дмитрий Полоз. Махачкалинцы не могут выиграть в четвертой встрече кряду.

"Ростов" поднялся на четвертое место в турнирной таблице, опередив "Краснодар", а "Анжи" остался на 12-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Анжи" (Махачкала) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 1:2 (0:0)

Голы: Азмун, 61 (0:1). Полоз, 64 (0:2). Прудников, 79 (1:2).

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Мусалов, Хадарцев (Хубулов, 58), Гулиев, Тетрашвили (Прудников, 73), Яковлев, Долгов (Эззатоллахи, 67), Будковский.

"Ростов": Медведев, Калачев, Сесар Навас, Симич, Ф.Кудряшов, Ерохин, Байрамян (Терентьев, 84), Нобоа, Гацкан, Бухаров (Полоз, 46), Девич (Азмун, 46).

Предупреждения: Тетрашвили, 31. Байрамян, 58. Будковский, 90+1. Терентьев, 90+2. 

Судьи: НИКОЛАЕВ. Еремин (все Москва), Кудрявцев (Санкт-Петербург).

17 мая. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Thomas_Boy_

Это хорошо. Ростов заслужил ЕК. Он и медали заслужил.

21:40

redgy

МОЛОДЦЫ! Главное чтоб не потеряли Бикеича и не развалили команду до ЛЕ..

21:40

rustov

Мужики, верим!

21:39

Perry_Garr

Всех с победой!

21:39

вдв ростов

Ростов вперед мы в вас верим

21:37

fanfir

Сладкая парочка - Полоз-Азмун лучшая пара чемпионата ;)

21:37

wowaizrostowa73

Радует, что к поражениям конкурентов причастны Дзюбиньо, прекрасно игравший в Ростове, ну и конечно наш земляк Глушаков отлично сыграл. С победой РОСТОВ!!!

21:36

King's Bounty IIII

Ничьи хватит

21:35

fanfir

Мужики!!!!! Теперь даже ничья нас выводит в Лигу Европы ;) А мы достойны как никто ;)

21:35

Mark Krass

Ростову можно и ничейку сгонять с Оренбургом, просрочка не обгонит. Шалим не тренер.

21:35

YaRVit

С победой тебя, "Сельмаш"!!!

21:33

dintos

Осталось выиграть последний матч.Вперёд,Ростов!Победа будет за нами...

21:25