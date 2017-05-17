"Ростов" обыграл "Анжи" и поднялся на 4-е место

"Анжи" на своем поле уступил "Ростову" в матче 29-го тура чемпионата России. Автором побденого гола стал Дмитрий Полоз. Махачкалинцы не могут выиграть в четвертой встрече кряду.

"Ростов" поднялся на четвертое место в турнирной таблице, опередив "Краснодар", а "Анжи" остался на 12-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Анжи" (Махачкала) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 1:2 (0:0)

Голы: Азмун, 61 (0:1). Полоз, 64 (0:2). Прудников, 79 (1:2).

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Мусалов, Хадарцев (Хубулов, 58), Гулиев, Тетрашвили (Прудников, 73), Яковлев, Долгов (Эззатоллахи, 67), Будковский.

"Ростов": Медведев, Калачев, Сесар Навас, Симич, Ф.Кудряшов, Ерохин, Байрамян (Терентьев, 84), Нобоа, Гацкан, Бухаров (Полоз, 46), Девич (Азмун, 46).

Предупреждения: Тетрашвили, 31. Байрамян, 58. Будковский, 90+1. Терентьев, 90+2.

Судьи: НИКОЛАЕВ. Еремин (все Москва), Кудрявцев (Санкт-Петербург).

17 мая. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".