"Ростов" объявил об уходе Новосельцева в "Зенит"

"Ростов" на своем сайте объявил о переходе защитника Ивана Новосельцева в "Зенит". 25-летний футболист вместе с ростовчанами в предыдущем сезоне сумел завоевать серебряные медали чемпионата России. В текущем розыгрыше премьер-лиги Новосельцев провел 9 матчей (5 в чемпионате и 4 в отборе Лиги чемпионов), в которых забил 2 гола. До перехода в "Ростов" в 2015 году игрок выступал за московское "Торпедо".
"От всей души благодарим Ивана за годы, которые он провел в нашей команде. Во многом благодаря его надежным действиями в защите наш клуб стал обладателем серебряных медалей прошлого чемпионата России по футболу и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Удачи в новом клубе!" - говорится в заявлении пресс-службы "Ростова".
Ajccio
Вроде как Могилевца и Рязанцева поменяли на Новосельцева, если так то нормуль (да вроде Григорьев и Гранат ещё придут), а у КББ и Папа из Сенегала великим защитником станет!
23:20
cska_spb
Только вспомните, что доллар при покупке Халка стоил 30 р., а сейчас 64.. Думаю, разница ощутимая)) И Новосельцев сделал правильный выбор - если им з/п в Ростове не платили по полгода, то сколько опять же можно это терпеть??
23:04
Jean4
Ps. За Зенитку не болею.
22:52
Jean4
Нормально, а что в Ростове то сидеть, ясно же всем, что это проект "однодневка". Скоро окажутся там же где и были все годы. А тут такой шанс для игрока, да и клуб получит солидные деньги и так все в долгах.
22:51
fell62
Умерла - так умерла , Ростов от этого хуже не станет ,и лучше тоже, а Зениту аукнется .Такую команду похерили.
22:51
romy4_84
надеюсь борода осталась в ростове
22:48
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
у парня семья как никак... жена молодая... загорелая))). кормить надо. так что не завидуйте. вам Газпром контракт даже уборщицей не предложит - сортиров столько нет.
22:44
самарец
Сначала Зенит потом аренда Томь Амкар ...........глядишь встретятся в одном клубе с Дьяковым
22:43
Баск
Зениту очень нужен хороший центральный защитник с российским паспортом. Теперь можно купить и хорошего центрального нападающего. И лимит ему не помешает играть.
22:43
sunseich
полгода потерпеть не могли? отыграл бы группу в ЛЧ и все б ему удачи пожелали. не понимаю.
22:43
tryam
променял Лигу Чемпионов на лигу Европы, сбежал
22:42
Vasiliy1404
Чтобы продать Халка за 40 миллионов, надо сначала купить его за 60 миллионов. Если Зенит сумеет купить Месси за 400 миллионов, то потом легко смогут продать за 200 миллионов и на вырученные от успешной сделки деньги приобрести всю премьер лигу и РФС вместе
22:41
Cantona~~
Зениту реально необходимо усиление, всё таки в Лиге Европы выступать, ответственность!
22:41
Гаттузо зол!
Вера, пригласите ко мне Новосельцева. Пусть захватит бутсы. Новосельцев? Зайдите к Алексею Борисовичу ...
22:41
Alex Tanguey
Резиновая столица на какахи исходит,москвобад негодует,ведь это они привыкли тащить все,что плохо лежит их кубани да ростова,а тут за щечку получили)
22:37
karlikf1
Ещё один махнул рукой на футбол и повёлся на деньги. Прощай, игрок Новосельцев, здравствуй игрок замены и обитатель лавки.
22:36
Slim Taller
Ростовский колхоз он уже перерос.Клуб покатится туда,где был все предыдущие годы.
22:36
CanagliaVova
Я за ЗОЖ "Зенит Халка продал за 55 млн. Так что денег хватит не только на Новосельцева, но и на всю команду Ростов." 22:33 //////////// Чтобы купить команду Ростов, Зениту Халка продавать необязательно. Достаточно попросить об этом колхозную дойную корову Газпрёмушку :-D
22:36
Alex Tanguey
ТолькоТоронто скажу тебе упырь так "ВАША НЕНАВИСТЬ НАША ГОРДОСТЬ"!!!Зенит на протяжение всей истории дербанили московские клубы,теперь наша очередь!!!Бавария каждый год дербанит Боруссию и ничего,это жизнь,так что утри сопли и дуй спать тебе завтра в школу додиг)
22:35
историк79
ТолькоТоронто+++++++++++++++!!! Полностью согласен! Эти нувориши неумытые в благородном обществе навсегда останутся нерукопожатными. Чухня. Тьфу. P.S. А "Ростову" тоже остаётся только презрительную улыбку подарить. Менталитет лузеров. Не заслужили они Лиги Чемпионов. Я не про футболистов, я про весь клуб. Тьфу.
22:34
Makon-do
А свинина все пованивает. И завидует.
22:33
Я за ЗОЖ
ТолькоТоронто Когда уже эти мрази подавятся ? Что в хоккее, что в футболе...Гниды. А потом удивляются - почему их так вся страна ненавидит. 22:27 __________________________________________ Зенит Халка продал за 55 млн. Так что денег хватит не только на Новосельцева, но и на всю команду Ростов.
22:33
Ajccio
Глупо , Ваня... Мог сыграть с Баварией, Атлетико... Набраться опыта, но бабки решают.....
22:31
belal385
интересно, хоть какая-то копейка в клуб попадет с 10-ти евро???
22:29
ser958
опять большие деньги,пример Дьякова ни чему не учит-все хотят денег,но......
22:28
Last_angel
И зачем было выходить в ЛЧ ? Ч
22:28
ТолькоТоронто
Когда уже эти мрази подавятся ? Что в хоккее, что в футболе...Гниды. А потом удивляются - почему их так вся страна ненавидит.
22:27
dr.shmidt
Растаскивают Ростов...в ЛЧ походу будет полная авоська....
22:24