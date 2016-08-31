"Ростов" объявил об уходе Новосельцева в "Зенит"

"Ростов" на своем сайте объявил о переходе защитника Ивана Новосельцева в "Зенит". 25-летний футболист вместе с ростовчанами в предыдущем сезоне сумел завоевать серебряные медали чемпионата России. В текущем розыгрыше премьер-лиги Новосельцев провел 9 матчей (5 в чемпионате и 4 в отборе Лиги чемпионов), в которых забил 2 гола. До перехода в "Ростов" в 2015 году игрок выступал за московское "Торпедо".

"От всей души благодарим Ивана за годы, которые он провел в нашей команде. Во многом благодаря его надежным действиями в защите наш клуб стал обладателем серебряных медалей прошлого чемпионата России по футболу и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Удачи в новом клубе!" - говорится в заявлении пресс-службы "Ростова".

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