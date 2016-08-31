22:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" объявил об уходе Новосельцева в "Зенит"

Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Ростов" на своем сайте объявил о переходе защитника Ивана Новосельцева в "Зенит". 25-летний футболист вместе с ростовчанами в предыдущем сезоне сумел завоевать серебряные медали чемпионата России. В текущем розыгрыше премьер-лиги Новосельцев провел 9 матчей (5 в чемпионате и 4 в отборе Лиги чемпионов), в которых забил 2 гола. До перехода в "Ростов" в 2015 году игрок выступал за московское "Торпедо"

"От всей души благодарим Ивана за годы, которые он провел в нашей команде.  Во многом благодаря его надежным действиями в защите наш клуб стал обладателем серебряных медалей прошлого чемпионата России по футболу и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Удачи в новом клубе!" - говорится в заявлении пресс-службы "Ростова".

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Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10424

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КОММЕНТАРИИ (28)
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Ajccio

Вроде как Могилевца и Рязанцева поменяли на Новосельцева, если так то нормуль (да вроде Григорьев и Гранат ещё придут), а у КББ и Папа из Сенегала великим защитником станет!

23:20

cska_spb

Только вспомните, что доллар при покупке Халка стоил 30 р., а сейчас 64.. Думаю, разница ощутимая)) И Новосельцев сделал правильный выбор - если им з/п в Ростове не платили по полгода, то сколько опять же можно это терпеть??

23:04

Jean4

Ps. За Зенитку не болею.

22:52

Jean4

Нормально, а что в Ростове то сидеть, ясно же всем, что это проект "однодневка". Скоро окажутся там же где и были все годы. А тут такой шанс для игрока, да и клуб получит солидные деньги и так все в долгах.

22:51

fell62

Умерла - так умерла , Ростов от этого хуже не станет ,и лучше тоже, а Зениту аукнется .Такую команду похерили.

22:51

romy4_84

надеюсь борода осталась в ростове

22:48

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

у парня семья как никак... жена молодая... загорелая))). кормить надо. так что не завидуйте. вам Газпром контракт даже уборщицей не предложит - сортиров столько нет.

22:44

самарец

Сначала Зенит потом аренда Томь Амкар ...........глядишь встретятся в одном клубе с Дьяковым

22:43

Баск

Зениту очень нужен хороший центральный защитник с российским паспортом. Теперь можно купить и хорошего центрального нападающего. И лимит ему не помешает играть.

22:43

sunseich

полгода потерпеть не могли? отыграл бы группу в ЛЧ и все б ему удачи пожелали. не понимаю.

22:43

tryam

променял Лигу Чемпионов на лигу Европы, сбежал

22:42

Vasiliy1404

Чтобы продать Халка за 40 миллионов, надо сначала купить его за 60 миллионов. Если Зенит сумеет купить Месси за 400 миллионов, то потом легко смогут продать за 200 миллионов и на вырученные от успешной сделки деньги приобрести всю премьер лигу и РФС вместе

22:41

Cantona~~

Зениту реально необходимо усиление, всё таки в Лиге Европы выступать, ответственность!

22:41

Гаттузо зол!

Вера, пригласите ко мне Новосельцева. Пусть захватит бутсы. Новосельцев? Зайдите к Алексею Борисовичу ...

22:41

Alex Tanguey

Резиновая столица на какахи исходит,москвобад негодует,ведь это они привыкли тащить все,что плохо лежит их кубани да ростова,а тут за щечку получили)

22:37

karlikf1

Ещё один махнул рукой на футбол и повёлся на деньги. Прощай, игрок Новосельцев, здравствуй игрок замены и обитатель лавки.

22:36

Slim Taller

Ростовский колхоз он уже перерос.Клуб покатится туда,где был все предыдущие годы.

22:36

CanagliaVova

Я за ЗОЖ "Зенит Халка продал за 55 млн. Так что денег хватит не только на Новосельцева, но и на всю команду Ростов." 22:33 //////////// Чтобы купить команду Ростов, Зениту Халка продавать необязательно. Достаточно попросить об этом колхозную дойную корову Газпрёмушку :-D

22:36

Alex Tanguey

ТолькоТоронто скажу тебе упырь так "ВАША НЕНАВИСТЬ НАША ГОРДОСТЬ"!!!Зенит на протяжение всей истории дербанили московские клубы,теперь наша очередь!!!Бавария каждый год дербанит Боруссию и ничего,это жизнь,так что утри сопли и дуй спать тебе завтра в школу додиг)

22:35

историк79

ТолькоТоронто+++++++++++++++!!! Полностью согласен! Эти нувориши неумытые в благородном обществе навсегда останутся нерукопожатными. Чухня. Тьфу. P.S. А "Ростову" тоже остаётся только презрительную улыбку подарить. Менталитет лузеров. Не заслужили они Лиги Чемпионов. Я не про футболистов, я про весь клуб. Тьфу.

22:34

Makon-do

А свинина все пованивает. И завидует.

22:33

Я за ЗОЖ

ТолькоТоронто Когда уже эти мрази подавятся ? Что в хоккее, что в футболе...Гниды. А потом удивляются - почему их так вся страна ненавидит. 22:27 __________________________________________ Зенит Халка продал за 55 млн. Так что денег хватит не только на Новосельцева, но и на всю команду Ростов.

22:33

Ajccio

Глупо , Ваня... Мог сыграть с Баварией, Атлетико... Набраться опыта, но бабки решают.....

22:31

belal385

интересно, хоть какая-то копейка в клуб попадет с 10-ти евро???

22:29

ser958

опять большие деньги,пример Дьякова ни чему не учит-все хотят денег,но......

22:28

Last_angel

И зачем было выходить в ЛЧ ? Ч

22:28

ТолькоТоронто

Когда уже эти мрази подавятся ? Что в хоккее, что в футболе...Гниды. А потом удивляются - почему их так вся страна ненавидит.

22:27

dr.shmidt

Растаскивают Ростов...в ЛЧ походу будет полная авоська....

22:24

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Материалы других СМИ