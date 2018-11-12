Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" заявил, что уже пообщался с новым тренером красно-белых Олегом Кононовым. Он добавил, что это нормальная практика, так как Кононову интересно узнать о новой команде как можно больше.

Московский клуб представил 52-летнего тренера видеонарезкой стадионов, на которых выступали команды, которые он ранее тренировал. Соглашение "Спартака" с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.

- Вы в курсе, что Кононов выразил желание пообщаться с вами?

- Слышал. Мы даже успели переброситься парой слов по телефону.

- Не удивились такому желанию?

- А чему, собственно, удивляться? Это нормальная практика, когда тому, кто приходит в новую команду, интересно узнать о ней как можно больше.

- Но ведь из всех, кто приходил в "Спартак", Кононов -единственный, кому вы оказались интересны.

- Почему же? Валера Карпин меня приглашал как консультанта. С Димой Аленичевым мы тоже в его спартаковские времена общались. (Александр Львов)

"У него спартаковский вкус!" Романцев заявил, что готов встретиться с Кононовым