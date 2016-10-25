Роман Бабаев: "УЕФА вынесет решение по Еременко в первой половине ноября"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью "СЭ" отметил, что решение по полузащитнику Роману Еременко будет в ноябре. По словам руководителя, сейчас идет разбирательство.

Напомним, игрок отстранен от футбола на 30 дней. Основной причиной дисквалификации называют употребление запрещенных препаратов. Официальной информации на этот счет пока нет.



– Можете прояснить ситуацию с Еременко? Когда УЕФА вынесет по нему решение?

– Могу сказать одно – это произойдет в первой половине ноября.

– Допускаете, что Романа в этом сезоне на поле больше не увидим?

– Нет, сейчас не готов на эту тему дискутировать и что-либо комментировать. Идет разбирательство. Мы свою позицию обозначили.