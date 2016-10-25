08:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Бабаев: "УЕФА вынесет решение по Еременко в первой половине ноября"

0
0
0
 
Леонид СЛУЦКИЙ.Роман Бабаев: "Баннеры против Слуцкого - нож в спину"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью "СЭ" отметил, что решение по полузащитнику Роману Еременко будет в ноябре. По словам руководителя, сейчас идет разбирательство.

Напомним, игрок отстранен от футбола на 30 дней. Основной причиной дисквалификации называют употребление запрещенных препаратов. Официальной информации на этот счет пока нет.
 

– Можете прояснить ситуацию с Еременко? Когда УЕФА вынесет по нему решение?

– Могу сказать одно – это произойдет в первой половине ноября.

– Допускаете, что Романа в этом сезоне на поле больше не увидим?

– Нет, сейчас не готов на эту тему дискутировать и что-либо комментировать. Идет разбирательство. Мы свою позицию обозначили.

0
0
0
Материалы сюжета: Еременко: 30 дней вне игры

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ