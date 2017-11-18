Роман Бабаев: "Формального основания для переноса матча в Хабаровске не было"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы московской команды над "СКА-Хабаровск" (4:2) в матче 17-го тура чемпионата России похвалил как своих игроков, так и соперника. Представитель руководства столичных армейцев отметил, что клуб не просил дальневосточников перенести игру на другую дату.

– С победой вас. И все-таки по ходу матча не посещали мысли о том, что игру нужно было переносить в более теплый город?

– Согласен, что условия были очень тяжелыми. Ребята молодцы – и хабаровчане, и наши. Выдержали! Даже по телевизору ощущался холод… А уж на поле, сами понимаете. Такие нагрузки, переохлаждение. И так далее. Однако все эти разговоры – в пользу бедных.

– Почему?

– Есть регламент. В Хабаровске ждали матча, были раскуплены билеты. Никакого формального основания для переноса игры не было. Судья и инспектор матча принимают решение на месте. Но если бы возникли проблемы с полем, тогда о чем-то можно было бы говорить.

Несмотря на всю сложность, климатическую ситуацию, нам пришлось играть. Нужно отдать должное командам, которые смогли подарить такую зрелищную игру.

– А вы не обращались в СКА перед матчем с предложением его перенести?

– Нет, в Хабаровск мы не обращались, не общались на эту тему. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Романа Бабаева // Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА