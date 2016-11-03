Рохус Шох: "Урал" поддерживает решение "Терека" написать письмо Мутко"

Спортивный директор "Урала" Рохус Шох отметил, что клуб поддерживает решение "Терека", который обратился к главе РФС Виталию Мутко с просьбой инициировать расследование в отношении матча 12-го тура чемпионата России между этими командами.

– Поддерживаем решение "Терека" написать письмо на имя президента РФС, – отметил Шох. – В футболе всегда много разговоров, но многое из всего надуманно. Хотелось бы, чтобы о нашем виде спорта писали больше позитива, а то в последние годы много негатива – мы отпугиваем болельщиков от стадионов. (Сергей АСТАХОВ)

Напомним, что сегодня "Терек" обратился в РФС с просьбой инициировать объективное расследование игры с привлечением необходимых компетентных органов в связи с появившимися заявлениями в СМИ о неспортивном характере встречи. Воскресный матч в Екатеринбурге вызвал широкий общественный резонанс: коэффициенты букмекеров сильно "прыгали" по ходу игры с 3,12 до 17 на победу уральцев, когда счет к перерыву был 1:1. Позже главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко подал в отставку.