"Терек" обратился в РФС с просьбой инициировать расследование матча с "Уралом"

30 октября. Екатеринбург. "Урал" - "Терек" - 1:4. Грозненцы во втором тайме добились крупной волевой победы, а букмекеры в перерыве не сомневались в их успехе. Фото Дмитрий МЕДВЕДЕВ, ФК "Урал"

"Терек" обратился в РФС с просьбой инициировать объективное расследование гостевого матча 12-го тура чемпионата России против "Урала" (4:1) с привлечением необходимых компетентных органов в связи с появившимися заявлениями в СМИ о неспортивном характере матча. Соответствующее письмо президентом грозненского клуба Магомедом Даудовым направлено в адрес президента РФС Виталия Мутко, сообщает пресс-служба "Терека".

Матч вызвал широкий общественный резонанс. Это произошло в связи с тем, что коэффициенты букмекеров сильно "прыгали" по ходу игры с 3,12 до 17 на победу уральцев, когда счет к перерыву был 1:1. Позже главный тренер уральцев Вадим Скрипченко подал в отставку.

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