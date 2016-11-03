"Терек" обратился в РФС с просьбой инициировать расследование матча с "Уралом"

"Терек" обратился в РФС с просьбой инициировать объективное расследование гостевого матча 12-го тура чемпионата России против "Урала" (4:1) с привлечением необходимых компетентных органов в связи с появившимися заявлениями в СМИ о неспортивном характере матча. Соответствующее письмо президентом грозненского клуба Магомедом Даудовым направлено в адрес президента РФС Виталия Мутко, сообщает пресс-служба "Терека".
Матч вызвал широкий общественный резонанс. Это произошло в связи с тем, что коэффициенты букмекеров сильно "прыгали" по ходу игры с 3,12 до 17 на победу уральцев, когда счет к перерыву был 1:1. Позже главный тренер уральцев Вадим Скрипченко подал в отставку.
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Коновалов
Я лично смотрел этот матч. НИКОКОГО договряника там НЕТ !!! Там вратарь лопух и защитники ошиблись ! Хотите расследовать - дык это чемпионства конюшни, причём ВСЕ ЧЕМПИОНСТВА КАНЮШНИ !!!
16:12
Сeрый
Эй, кондитер. А если я скажу, что не украинец, а честный русский, ты сильно расстроишься?
16:09
П_о_в_а_р
Сeрый Раньше рашка отставала только от Европы. Теперь и белорусам в подметки не годимся. -------------------------- А Украину уже и за горизонтом не видать.)) Бгг.)
16:02
П_о_в_а_р
Сeрый Это дохлые европейцы чуть что сразу кричат: караул, полиция. Слабаки. То ли дело у нас... -------------------------- ты ж самостийный, чёй т сразу "у нас" то?)) нафиг, нафиг. Самостийность так самостийность.)
16:01
El Ray
это называется "мы всё замели, а теперь посмотрите какие мы честные". тем более все прекрасно знают что все расследования в этой стране заканчиваются ничем. в такой ситуации любой бы так сделал.
15:50
Andre_Saratov
Дело под кодовым названием: "Пчёлы против мёда". Чтобы никто не догадался.
15:49
Adro
как в старой поговорке: кто громче всех кричит "держи вора"
15:47
SS-1525-Sergey
Расследуют так же, как бромантановое дело и итог будет таким же!
15:42
Don Miguel
Все правильно. Ты выиграл, а на тебя воняют. Если рядом - можно дать в морду. Если далеко, всякие там журавелистые, пусть расследуют. Если расследование покажет, что ничего не было, просто обыграли более слабых, - пусть платят за базар. Из своего ли, из СЭ-експрессовского, Тереку будет наплевать. Если журавелистые и дальше будут лающими Моськами, пусть идут разгружать вагоны.
15:40
Сeрый
Это дохлые европейцы чуть что сразу кричат: караул, полиция. Слабаки. То ли дело у нас: уральским суют ... на палочке, а они едят и не морщатся. Мужики.
15:35
Сeрый
Раньше рашка отставала только от Европы. Теперь и белорусам в подметки не годимся. Зато гордости полные штаны: кому нужны ваши Ювентусы и Барселоны. Вы вот урал-терек попробуйте сыграть. Такое не каждому под силу.
15:29
pushgun
Мутко сейчас быстро все расследует и накажет виновных. Звонок с указаниями как расследовать уже наверное получил.
15:25
баламошка
Если всех пересажают, то кто же будет воровать?(((
15:03
pushgun
Заставили видать братья в папахах сыграть Скрипченко в открытый футбол.
15:01