14:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек" обратился в РФС с просьбой инициировать расследование матча с "Уралом"

30 октября. Екатеринбург. "Урал" - "Терек" - 1:4. Грозненцы во втором тайме добились крупной волевой победы, а букмекеры в перерыве не сомневались в их успехе. Фото Дмитрий МЕДВЕДЕВ, ФК "Урал"
30 октября. Екатеринбург. "Урал" - "Терек" - 1:4. Грозненцы во втором тайме добились крупной волевой победы, а букмекеры в перерыве не сомневались в их успехе. Фото Дмитрий МЕДВЕДЕВ, ФК "Урал"
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"Терек" обратился в РФС с просьбой инициировать объективное расследование гостевого матча 12-го тура чемпионата России против "Урала" (4:1) с привлечением необходимых компетентных органов в связи с появившимися заявлениями в СМИ о неспортивном характере матча. Соответствующее письмо президентом грозненского клуба Магомедом Даудовым направлено в адрес президента РФС Виталия Мутко, сообщает пресс-служба "Терека".

Матч вызвал широкий общественный резонанс. Это произошло в связи с тем, что коэффициенты букмекеров сильно "прыгали" по ходу игры с 3,12 до 17 на победу уральцев, когда счет к перерыву был 1:1. Позже главный тренер уральцев Вадим Скрипченко подал в отставку.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Коновалов

Я лично смотрел этот матч. НИКОКОГО договряника там НЕТ !!! Там вратарь лопух и защитники ошиблись ! Хотите расследовать - дык это чемпионства конюшни, причём ВСЕ ЧЕМПИОНСТВА КАНЮШНИ !!!

16:12

Сeрый

Эй, кондитер. А если я скажу, что не украинец, а честный русский, ты сильно расстроишься?

16:09

П_о_в_а_р

Сeрый Раньше рашка отставала только от Европы. Теперь и белорусам в подметки не годимся. -------------------------- А Украину уже и за горизонтом не видать.)) Бгг.)

16:02

П_о_в_а_р

Сeрый Это дохлые европейцы чуть что сразу кричат: караул, полиция. Слабаки. То ли дело у нас... -------------------------- ты ж самостийный, чёй т сразу "у нас" то?)) нафиг, нафиг. Самостийность так самостийность.)

16:01

El Ray

это называется "мы всё замели, а теперь посмотрите какие мы честные". тем более все прекрасно знают что все расследования в этой стране заканчиваются ничем. в такой ситуации любой бы так сделал.

15:50

Andre_Saratov

Дело под кодовым названием: "Пчёлы против мёда". Чтобы никто не догадался.

15:49

Adro

как в старой поговорке: кто громче всех кричит "держи вора"

15:47

SS-1525-Sergey

Расследуют так же, как бромантановое дело и итог будет таким же!

15:42

Don Miguel

Все правильно. Ты выиграл, а на тебя воняют. Если рядом - можно дать в морду. Если далеко, всякие там журавелистые, пусть расследуют. Если расследование покажет, что ничего не было, просто обыграли более слабых, - пусть платят за базар. Из своего ли, из СЭ-експрессовского, Тереку будет наплевать. Если журавелистые и дальше будут лающими Моськами, пусть идут разгружать вагоны.

15:40

Сeрый

Это дохлые европейцы чуть что сразу кричат: караул, полиция. Слабаки. То ли дело у нас: уральским суют ... на палочке, а они едят и не морщатся. Мужики.

15:35

Сeрый

Раньше рашка отставала только от Европы. Теперь и белорусам в подметки не годимся. Зато гордости полные штаны: кому нужны ваши Ювентусы и Барселоны. Вы вот урал-терек попробуйте сыграть. Такое не каждому под силу.

15:29

pushgun

Мутко сейчас быстро все расследует и накажет виновных. Звонок с указаниями как расследовать уже наверное получил.

15:25

баламошка

Если всех пересажают, то кто же будет воровать?(((

15:03

pushgun

Заставили видать братья в папахах сыграть Скрипченко в открытый футбол.

15:01

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