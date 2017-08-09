Роберто Манчини: "Зенит" должен был добивать "Урал"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 5-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) заявил, что остался недоволен результатом. Специалист также отметил слаженные действия хозяев поля при обороне своих ворот.

– Я недоволен результатом, – сказал во флеш-интервью Манчини. – Во втором тайме у нас было огромное количество моментов, но мы их не реализовали. Отдаю должное "Уралу", который хорошо оборонялся и в целом хорошо играл. Но в конце соперника нужно было добивать.

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"