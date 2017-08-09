19:37 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Зенит" должен был добивать "Урал"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 5-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) заявил, что остался недоволен результатом. Специалист также отметил слаженные действия хозяев поля при обороне своих ворот.

– Я недоволен результатом, – сказал во флеш-интервью Манчини. – Во втором тайме у нас было огромное количество моментов, но мы их не реализовали. Отдаю должное "Уралу", который хорошо оборонялся и в целом хорошо играл. Но в конце соперника нужно было добивать.

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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old grumbler

В следующем матче и добьем.... не шипите завистливые вы наши....

19:48

Mechutto

Как бы добивалку не откусили

19:46

Уралмашевец

Добивать? Ума не хватит )))

19:41