Роберто Манчини: "Зенит" должен был добивать "Урал"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 5-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) заявил, что остался недоволен результатом. Специалист также отметил слаженные действия хозяев поля при обороне своих ворот.
– Я недоволен результатом, – сказал во флеш-интервью Манчини. – Во втором тайме у нас было огромное количество моментов, но мы их не реализовали. Отдаю должное "Уралу", который хорошо оборонялся и в целом хорошо играл. Но в конце соперника нужно было добивать.
old grumbler
В следующем матче и добьем.... не шипите завистливые вы наши....
19:48
Mechutto
Как бы добивалку не откусили
19:46
Уралмашевец
Добивать? Ума не хватит )))
19:41