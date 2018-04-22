Роберто Манчини: "Я не сожалею, что расстался с Дзюбой"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини перед матчем 27-го тура против тульского "Арсенала" заявил, что не испытывает никакого сожаления, что нападающий Артем Дзюба не выйдет на поле в составе сине-бело-голубых. Специалист добавил, что в любом случае рад за успехи спортсмена в новом клубе.
– Я не сожалею, что расстался с Дзюбой на какое-то время, – рассказал в интервью телеканалу "Наш футбол" Манчини. – Ничего вроде этого не испытываю. Все относительно, не знаю, можно ли как-то оценивать те голы, которые он забивает в составе "Арсенала". В любом случае, я рад за него, рад за то, как он играет в "Арсенале".
Арендованный "канонирами" у "Зенита" Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки – здесь.
Трансляция матча "Арсенал" – "Зенит"
Дзюба играет против "Зенита". Все условия сделки
DENsid
Чемодан, вокзал, сборная Италии)
14:29
old grumbler
А он каждый раз сдувается и меняет тренера и команду такой уж игрок...
14:25
vaysman
а дзюба не пожалел, что расстался с ,,тренеришкой,,
14:13