Роберто Манчини: "Я не сожалею, что расстался с Дзюбой"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини​ перед матчем 27-го тура против тульского "Арсенала" заявил, что не испытывает никакого сожаления, что нападающий Артем Дзюба не выйдет на поле в составе сине-бело-голубых. Специалист добавил, что в любом случае рад за успехи спортсмена в новом клубе.

– Я не сожалею, что расстался с Дзюбой на какое-то время, – рассказал в интервью телеканалу "Наш футбол" Манчини. – Ничего вроде этого не испытываю. Все относительно, не знаю, можно ли как-то оценивать те голы, которые он забивает в составе "Арсенала". В любом случае, я рад за него, рад за то, как он играет в "Арсенале".

Арендованный "канонирами" у "Зенита" Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки – здесь.

Трансляция матча "Арсенал" – "Зенит"

Дзюба играет против "Зенита". Все условия сделки