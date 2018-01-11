14:04 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Кокорин мог бы играть за любой европейский клуб"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини назвал нападающего Александра Кокорина настоящей суперзвездой. При этом специалист также отметил, что россиянин не похож на форварда "Интера" Ивана Перишича.

– Кокорин мог бы играть за любой клуб в Европе, – приводит Football Italia слова Манчини. – Похож ли он на Перишича? Нет, Кокорин – настоящая суперзвезда. Перишич физически очень силен, но ему не хватает стабильности. Я покупал его, я знаю. Иногда кажется, что он мало делает на поле, на самом деле это не так. Кто в "Интере" лучше, чем он?

В текущем сезоне 26-летний Кокорин провел 29 матчей во всех турнирах за "Зенит", забил 18 голов и отдал 7 передач.

На счету 28-летнего Перишича 22 встречи в составе "Интера", в которых он забил 7 голов и отдал 6 передач.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Shast1983.83

Мог бы. Но почему то не играет.

16:30

ravilius777

забирай его в сборную Австралии, он такой же игрок как ты тренер

15:55

sb1006

А где же ответ на извечный русский вопрос - почему он там (в лучших европейский клубах) не играет ?

15:53

Apleks

Манчини, ты какую траву куришь?

15:48

makszhernov

это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://zenclicks.ru/public/343471374198620104

15:37

xaki26

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15:32

karlikf1

Мог бы, вероятно. Но не за 3,5 миллиона получки и не по 90 минут времени. Минут на 10-12 при счёте 3:0 ему бы наверное давали, тысяч на 300 вероятно дали бы контракт. Потому, что примерно за такие же деньги у них там и своих хватает, причём более мастеровитых и жадных до футбола, чем Кокорин.

15:29

serzheo

А зачем ему глупости делать? Зенит идеальный вариант. Это Смолов чего-то кочевряжется, а может делает вид и цену набивает.

15:17

Тётка

ну раз кокоша может с мамаевым в нырки в джакузи играть,то почему с неймаром или кристиной роналду тоже не сможет заиграть?

15:12

Serenky25

Он мог бы выпить море. он мог бы быть другим...

15:00

Одержимый

Эх, чего в Зените не заиграет, ну не Европа конечно) с такой суперзвездой, есть шанс взять кубок чемпионов мира! А все говорят, что у нас не звездный состав!

14:58

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Наивный итальянский дядя. Играть-то он мог бы, только ему это нах не сдалось. Его и тута неплохо кормят. Хотя Манчини будучи форвардом экстра класса, конечно видит его возможности, только он пока не понимает своеобразную русскую душу.

14:49

alexvi

Мог бы ... Но не сможет:)))

14:30

Рюрик 09

И о чём только думают Реал, Барселона, Бавария, МС и другие??? А, думают где денег достать на настоящую суперзвезду!))))))))))

14:15