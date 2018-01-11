Роберто Манчини: "Кокорин мог бы играть за любой европейский клуб"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини назвал нападающего Александра Кокорина настоящей суперзвездой. При этом специалист также отметил, что россиянин не похож на форварда "Интера" Ивана Перишича.
– Кокорин мог бы играть за любой клуб в Европе, – приводит Football Italia слова Манчини. – Похож ли он на Перишича? Нет, Кокорин – настоящая суперзвезда. Перишич физически очень силен, но ему не хватает стабильности. Я покупал его, я знаю. Иногда кажется, что он мало делает на поле, на самом деле это не так. Кто в "Интере" лучше, чем он?
В текущем сезоне 26-летний Кокорин провел 29 матчей во всех турнирах за "Зенит", забил 18 голов и отдал 7 передач.
На счету 28-летнего Перишича 22 встречи в составе "Интера", в которых он забил 7 голов и отдал 6 передач.
Shast1983.83
Мог бы. Но почему то не играет.
16:30
ravilius777
забирай его в сборную Австралии, он такой же игрок как ты тренер
15:55
sb1006
А где же ответ на извечный русский вопрос - почему он там (в лучших европейский клубах) не играет ?
15:53
Apleks
Манчини, ты какую траву куришь?
15:48
makszhernov
это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://zenclicks.ru/public/343471374198620104
15:37
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15:32
karlikf1
Мог бы, вероятно. Но не за 3,5 миллиона получки и не по 90 минут времени. Минут на 10-12 при счёте 3:0 ему бы наверное давали, тысяч на 300 вероятно дали бы контракт. Потому, что примерно за такие же деньги у них там и своих хватает, причём более мастеровитых и жадных до футбола, чем Кокорин.
15:29
serzheo
А зачем ему глупости делать? Зенит идеальный вариант. Это Смолов чего-то кочевряжется, а может делает вид и цену набивает.
15:17
Тётка
ну раз кокоша может с мамаевым в нырки в джакузи играть,то почему с неймаром или кристиной роналду тоже не сможет заиграть?
15:12
Serenky25
Он мог бы выпить море. он мог бы быть другим...
15:00
Одержимый
Эх, чего в Зените не заиграет, ну не Европа конечно) с такой суперзвездой, есть шанс взять кубок чемпионов мира! А все говорят, что у нас не звездный состав!
14:58
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Наивный итальянский дядя. Играть-то он мог бы, только ему это нах не сдалось. Его и тута неплохо кормят. Хотя Манчини будучи форвардом экстра класса, конечно видит его возможности, только он пока не понимает своеобразную русскую душу.
14:49
alexvi
Мог бы ... Но не сможет:)))
14:30
Рюрик 09
И о чём только думают Реал, Барселона, Бавария, МС и другие??? А, думают где денег достать на настоящую суперзвезду!))))))))))
14:15