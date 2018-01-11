Роберто Манчини: "Кокорин мог бы играть за любой европейский клуб"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини назвал нападающего Александра Кокорина настоящей суперзвездой. При этом специалист также отметил, что россиянин не похож на форварда "Интера" Ивана Перишича.

– Кокорин мог бы играть за любой клуб в Европе, – приводит Football Italia слова Манчини. – Похож ли он на Перишича? Нет, Кокорин – настоящая суперзвезда. Перишич физически очень силен, но ему не хватает стабильности. Я покупал его, я знаю. Иногда кажется, что он мало делает на поле, на самом деле это не так. Кто в "Интере" лучше, чем он?

В текущем сезоне 26-летний Кокорин провел 29 матчей во всех турнирах за "Зенит", забил 18 голов и отдал 7 передач.

На счету 28-летнего Перишича 22 встречи в составе "Интера", в которых он забил 7 голов и отдал 6 передач.