Ринат Билялетдинов: "Ничего официального от "Локомотива" нет. Время покажет"

Известный тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что может возглавить молодежный состав "Локомотива". Также специалист не стал опровергать информацию о возможном возвращении в московский клуб полузащитника "Рубина" Динияра Билялетдинова.

– Что тут сказать? Официального ничего нет. Вообще ничего, – сказал Билялетдинов.

– А неофициально?

– А я такие вещи не комментирую. Это не предмет обсуждения. Пока не поставлены подписи под контрактом, можно говорить все что угодно. Официально ничего нет.

– Пишут, что и ваш сын Динияр может оказаться в "Локомотиве"?

– Во-первых, никогда не говори "никогда". Второе – у него действующий контракт с "Рубином" до конца мая. Третий момент – лучше спросить у него самого. Четвертое – травма, полученная в последнем туре прошлого сезона с ЦСКА, пока не залечена. Почему? После травма был отпуск, потом начались сборы, а травма оказалась незалеченной. Неправильно лечение привело к увеличению сроков восстановления. Как я уже сказал, ничего официального нет. В какой-то степени, приятно все это послушать мне. Но должно многое сойтись. В общем, время покажет. Есть такая передача на телевидение. (Виталий АЙРАПЕТОВ)