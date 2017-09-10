Ринат Билялетдинов: "Ни в коем случае нельзя ставить крест на амбициях "Спартака"

Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" еще может рассчитывать на борьбу за чемпионский титул. По его словам, красно-белые после победы над казанцами (1:0) могут пойти по нарастающей.

– "Спартак" рано списывать со счетов после этой победы?

– Ни в коем случае нельзя ставить крест на амбициях красно-белых. "Спартак" выиграл очень важный матч. Теперь команда может пойти по нарастающей. Если тренерская работа проведена в определенном направлении, быстрота вернется в ноги игрокам. А комбинировать то они уж точно умеют. Кроме того, положительный опыт вскрытия одной из лучших оборон чемпионата придаст ребятам уверенность.

– Чего тогда ждать от "Рубина"?

– Бердыев еще не сказал своего последнего слова. Но нужно учитывать и проблемы с составом. Азмун травмирован, Жонатас клуб покинул… А Канунникову, который нацелен на мобильное движение, давление, тяжело привить комбинационный стиль. "Рубину" нужен футболист, который способен сыграть тонко, ажурно. А кто это сделает? Разве что Гекдениз. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"//

Полное интервью Рината Билялетдинова