Ринат Билялетдинов: "Не могу сказать, что Каррера тактически обыграл Бердыева"

Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что наставник "Спартака" Массимо Каррера удивил, отдав казанцам инициативу в матче 9-го тура чемпионата. Вместе с тем, Билялетдинов не согласился с тем, что итальянец теоретически переиграл тренера соперников Курбана Бердыева.

– Не забей Промес этот мяч, мы бы увидели зеркальный второй тайм?

– Возможно, тянучка и продолжилась бы. Хотя нулевая ничья заставляла бы команды раскрываться. "Рубин" же тоже рассчитывал на победу. Казанцы бы поджидали ошибку москвичей. В концовке первого тайма гостям же удалась одна острая контратака с участием Оздоева. То есть, их тактика проглядывалась.

– Вы не склонны считать, что Каррера тактически переиграл Бердыева?

– Нет, не могу так сказать. Может быть, итальянец только немного удивил тем, что отдал инициативу сопернику в начале встречи, как-то пытался заманить его. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"//

Полное интервью Рината Билялетдинова