РФС наградил Симоняна за развитие футбола в России

В понедельник, 22 мая, на заседании исполкома РФС был утвержден список футбольных лауреатов по итогам спортивного сезона-2016/17, сообщает официальный сайт организации. За вклад в развитие футбола награжден первый вице-президент РФС Никита Симонян.

В декабре 1998 года он был избран на должность вице-президента Российского футбольного союза, а затем – первого вице-президента. Трижды Симонян назначался на пост исполняющего обязанности президента РФС (c 24 ноября 2009-го по 3 февраля 2010-го, с 25 июня 2012-го по 3 сентября 2012-го и с 31 мая по 1 сентября 2015-го).