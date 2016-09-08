15:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФС: "М'Вила заявлен по всем правилам"

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Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов подчеркнул, что в заявке полузащитника "Рубина" Янна М'Вила нет ничего противозаконного. Сегодня хавбек, в минувшем сезоне выступавший за "Сандерленд" на правах аренды, был заявлен за казанцев.

 - Все нормально, - начал Куликов. - Мы сделали запрос по регламенту ФИФА в Английскую ассоциацию футбола по поводу М'Вила. Получили на него сертификат, он откреплен от "Сандерленда". Сегодня представители "Рубина" забрали этот документ и заявили игрока на сезон. Все сделано по правилам. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Как "Рубин" смог заявить М'Вила?

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saxo49

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15:49

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