РФС: "М'Вила заявлен по всем правилам"

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов подчеркнул, что в заявке полузащитника "Рубина" Янна М'Вила нет ничего противозаконного. Сегодня хавбек, в минувшем сезоне выступавший за "Сандерленд" на правах аренды, был заявлен за казанцев.

- Все нормально, - начал Куликов. - Мы сделали запрос по регламенту ФИФА в Английскую ассоциацию футбола по поводу М'Вила. Получили на него сертификат, он откреплен от "Сандерленда". Сегодня представители "Рубина" забрали этот документ и заявили игрока на сезон. Все сделано по правилам. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Как "Рубин" смог заявить М'Вила?