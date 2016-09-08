15:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Как "Рубин" смог заявить М'Вила?

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Пресс-атташе "Рубина" Михаил Степанов объяснил "СЭ", как клуб смог заявить полузащитника Янна М'Вила уже через неделю после закрытия трансферного окна. В минувшем сезоне хавбек выступал за "Сандерленд" на правах аренды. В составе "Черных котов" 26-летний игрок провел 40 матчей, забил один мяч и сделал пять голевых передач.

– Почему "Рубин" заявил М'Вила сегодня? Как это вообще стало возможным, ведь он не является свободным агентом?

– Все документы по этому футболисту были подготовлены и отвезены нами в РФПЛ еще до закрытия трансферного окна.

– Почему его заявили только сегодня?

– Это уже технический момент. Сегодня наш юрист приехал в офисы РФПЛ и РФС в Москву и оформил окончательно заявку

– Задержка связана только с этим?

– Тут вот какое дело. Запрос на трансферный сертификат в "Сандерленд", за который игрок выступал на правах аренды, был отправлен по московскому времени еще до закрытия трансферного окна. Это является основанием для заявки.

– Когда "Сандерленд" прислал ответ?

– Ответ пришел на следующий день. Теоретически бывают случаи, что ответы не приходят, но игрока все равно заявляют по временным трансферным сертификатам ФИФА. В нашем случае потом уже все зависело от приезда нашего юриста в РФС и РФПЛ. Все технические моменты были улажены.

– В каком состоянии сейчас М'Вила?

– Сегодня он провел тренировку в общей группе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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saxo49

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

15:49

Vedi

Да понятно по Рашен - Все технические моменты были улажены.- Подали в один день - ответ на следующий , а заявили сейчас . Улаживать уж умеют в Раше .

15:42

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