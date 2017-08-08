Ребров ответил критикам: "Где вы были, когда "Спартак" становился чемпионом"?

Приводим сообщение вратаря "Спартака" полностью (орфография и пунктуация сохранены):
"С раннего утра мой тел в шоке от сообщений и звонков близких мне людей, – написал Артем Ребров на своей странице в Фейсбуке. – Но я детей не видел долгое время после их отдыха на море и до обеда у меня есть время побыть с ними, гулять на площадке, качать на качелях и играть в активные игры, времени заглянуть в телефон у меня нет, это время занято более важным. И вот по дороге на базу открываю сообщения, перезваниваю на пропущенные звонки и понимаю, слава Богу все живы и здоровы и просто люди переживают за меня(один уважаемый мной человек написал мне о том, что поставил свечку за меня поставил в церкви) 😂😂😂ну это уже чересчур:"Грязь говорят льётся на тебя со всех дыр". И только тогда понимаю о чем разговор. Ну что же, значит надо и мне высказаться, ответить, высказать своё мнение на события вокруг.
Начну с того, что я нормально отношусь к критике. Критика, мнения бывают разные как и люди и это нормально. Люди долго, очень долго ждали и дождались, критика оправдана, получить 5 мячей в Питере лучший повод для этого. Бывало такое уже в моей, нашей 🔴⚪️ истории и когда я был в воротах, и без меня. Такие серии бывают, дело времени. Но где эти критики были когда мы брали чемпионство той же бандой?! Они не говорили что мы молодцы, они ждали... а дождались одной игры, одного поражения! Подождите, в прошлом году было что-то похожее и как мы закончили чемпионат?? Не торопитесь с выводами. Ааа, вам же нужно сейчас успеть все сказать, а то потом может быть поздно, опять долго ждать!
Ладно, на то они и специалисты, чтобы писать что-то, это их работа и я это УВАЖАЮ!!! Про комментарии в соц сетях мне или моим близким скажу так, сами того не желая, через "связь" со мной они стали публичными людьми и если выходят в медиапростраство, то должны быть готовы ко многому. Не хочешь,не выходи, не заводи страницы.
Я как-то ехал в метро и случайно увидел как один "молодец" в больших очках в одной из соц сетей всем заходит на страницы различных звёзд и пишет всякие гадости в комментариях. Тогда я и понял, что реагировать на какие-то подписи не стоит, тоже самое говорю всем своим близким... Но вся моя семья безумно любит меня, так что лучше не злите их, они за меня огого что могут сделать 😎😎😎
А теперь главная мысль, то что я бы хотел сказать. Даже в таких ситуациях можно найти позитив. Я очень люблю смотреть как люди меняются. Когда ты был наверху и когда ты немного оступился.... ты сразу в очередной раз можешь убедиться кто есть кто. Спасибо ещё раз всем тем кто со мной и моей командой. Я знаю чтобы не случилось вы будете со мной и командой! Запомните, я люблю "Спартак", я люблю футбол и живу этим. И когда что-то идёт не так, обычно люди объединяются, поддерживают друг друга. Я делал, делаю и буду делать свою работу. Решать играть мне или нет ни мне и не вам, а тренеру, который впервые за долгое время сделал всех нас счастливыми. Я ему полностью верю, так же как и он мне. И если кто-то что-то решит в дальнейшем, то я буду также продолжать работать на команду, чтобы она снова была наверху. Я 7-ой год в Спартаке и был 4-м, 3-м, 2-м, 1-м вратарём, капитаном, вицы-капитаном. В Любой своей роли я всегда делал и буду продолжать делать все чтобы наш клуб был наверху как можно дольше и чаще, и в прошлом сезоне после долгого времени мы стали первыми. Поэтому я призываю всех болельщиков не создавать истерий, не поддаваться на какие-то "искусственные" кризисы со стороны антиболельщиков, не искать крайних в команде(меня либо еще кого-то). А просто продолжать поддерживать, доверять тем людям, которые в прошлом сезоне сделали всех вас счастливыми и уверен принесут ещё много пользы команде!!! Один за всех и все за одного".
volish17
Нужно выручать с голубыми жабами в таких принципиальных матчах , а не трусить тогда и уважать будут . Доказывай своей игрой , прошлые заслуги позади за это большое спасибо ,нужно держать свою марку надежностью .. А критика полезна если ты делаешь выводы и становишься сильней .
21:58
Platinum1991
Зенит играл так, как ПОЗВОЛЯЛ им Спартак, а позволял Спартак себе очень большие вольности и проявил высокомерие к игрокам Зенита! Как высокомерно считали спартаковцы - они приехали в Питер громить Зенит, но сами НАРВАЛИСЬ на РАЗГРОМ при Крестовском! Дай Бог - НЕ ПОСЛЕДНИМ! По футбольному САМОЛЮБИЮ Спартака зенитовцы нанесли СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ разящий удар. Зенитовцы образцово ПОКАЗАТЕЛЬНО разгромили Спартак на радость всем питерским болельщикам! В РАЗГРОМЕ Спартака виноваты игроки защиты Спартака! Они ловили питерских ворон у своих ворот, а в это время, игроки Зенита делали своё дело, - ЗАБИВАЛИ! Спартаковцы сами себя УНИЗИЛИ и позволили зенитовцам себя РАЗГРОМНО победить при Крестовском! В прошлом сезоне 2016/17 на первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса! Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО! Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, и сдвигов не было! Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!! И только в сезоне 2016/17, когда Федун бросил в арбитров миллионные суммы, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место. А разгром Спартака Зенитом показал, что из себя представляет Спартак без федуновского скандального судейства! А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!! Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!
21:55
sailor1990
Я бы на месте Реброва вообще не отвечал. Всех неадекватов в бан.
21:37
pakha
Вам же дучше один раз 5-0, чем пять раз по 1-0)))))) Просто фейспалм. Когда команда несколько раз за сезон проигрывает середнякам с разницей в -3 мяча все с этой командочкой понятно) Но только не Вам)) болельщикам данной средненькой командочки))) Ну радуйтесь дальше своему первому и посследнему чемпиёнству за 16 лет) Ещё долго радоваться придется)) Ну и заодно ЛЧ порадуйтесь) Предвкушение повторения Вашего же рекорда 0-0-6 (где 6 это поражения) меня не покидает ;)
21:35
genas
головой ударился...запасным поработать надо....я всё понимаю...только не 5-1
21:11
Pretender
Артем, Вам никогда не приходило в голову, что Вы не можете приводить такие аргументы, типа где вы были, когда мы то-то и то-то? Это уже история. Она есть и будет, но сейчас забудьте про нее. Проиграть можно. Не сложилась игра, не хватило мастерства и т.д. Но, Артем, выводы? Где выводы? Вы наступаете на одни и те же грабли уже в который раз. Неужто не видно, что вы не в состоянии играть с Зенитом на равных? Счет с цифрой 5 становится популярным в этих поединках. С уважением.
20:39
Монте-Кристо(Мститель) .
В пяти пропущенных голах виноваты, как защитники Спартака, так и Ребров. Больше защитники. О прошлогоднем чемпионстве. Его давно пора забыть. Уже новый сезон идет. Пусть о былых победах ветераны на пенсии ностальгируют. Для действующих спортсменов это недопустимо. Об уровне мастерства Реброва. Если Акинфеев - это уровень Первой лиги времен СССР 80-х годов. То Ребров - уровень Второй лиги того же периода. Для Спартака слабый вратарь, неуверенный в себе. Селекционная политика клуба весьма странная. Давно надо было Беленова купить. Еще есть ряд вратарей в Согазе сильнее Реброва. Но Федун все боится переплатить, считает, что его на деньги разводят. В итоге теряет больше. Писанину Реброва, естественно, не читал. Неинтересно.
20:37
Веравалер
МУЖЧИНА - уважаю...
20:37
Хидетоши Наката
СЭ, если честно, мог бы орфографию и поправить. Не переломились бы редакторы. Как-будто издевнулись над парнем. Я очень не хочу чтобы Артем уходил, ну хороший же человек, видео. Но я, как и многие жду, что в ворота любимой команды встанет человек помастеровитей и главное похладнокровней. А к Артёму претензий ноль, за чемпионство спасибо, в матче с Зенитом вина невелика. Но все-таки в качестве резервного кипера, только в качестве него (
20:24
ATA
Селихова нужно давно было ставить , вместо этого лизуна
20:12
ddf
Не в обиду Реброву, уровень у него слабоват. Матч с Зенитом тут абсолютно не причем. Селихов, возможно вариант замены получше. Но не ужели все думают, что Спартак проиграл из-за Реброва. Ребята, Спартак будет пропускать и пропускать в матчах Лиги Чемпионов, а на фоне провала в еврокубках и в матчах РФПЛ, кто бы не стоял в воротах и кого бы не купили в оборону. А все это результат того, что Спартак "тащили" в Чемпионы в прошлом сезоне, при том что основные конкуренты были не в лучшей форме и участвовали в еврокубках. Не повезло Спартаку, что в еврокубках он не попал в отборочный раунд, а так бы слил очередной евросезон и продолжил покарать олимп РФПЛ на радость всех псевдофанатиков, которые убили здоровую конкуренцию в российском футболе.
19:58
GerychZ ✯
Когда Раби уйдет на заслуженный отдых замену долго искать не придется ))
19:40
Тот самый Зануда
Хорош тут на Артёма гнать,благодаря ему на всех наших стадионах штанги чистые!
19:23
pakha
Какой, однако, ранимый вьюноша... Пунктуация, стилистика и орфография - отдельная тема. Теперь понятно зачем покупали сами знаете что, на одном фарте с такими интеллектуалами далеко не уедешь, а там, похоже, вся команда такая, недалекая...
19:13
П_о_в_а_р
Я тута был. Кричал на весь форум "Ребров, убирайся".
19:12
genas
похоже парню крышу сорвало....
19:07
гаттузо туп
Ну я знаю,где я был,когда мы чемп.выиграли.(Я постоянно писАл,пишу и где это уместно буду писАть,что Ребров-кипер весьма среднего уровня даже для согаза.Эт че за ловило,что ловит только то,что в него летит?Как бы мы Фурсика не клевали,но при желании можно вспомнить не 1 игру,где он коней в одиночку тащил-спасал.У Артема я даже 1й такой игры вспомнить не могу.p.s.Спасибо за титул,но это не значит,что после этого вся команда стала иконами и теперь мы будем молиться на вас пожизненно.Мое имхо,Селихову надо дать шанс.Тем более,что повод к этому сам Артем дал весомый.А там будем посмотреть.
18:59
RobertH
DJKrolik Ребята, милые, родненькие. Я мама Артема Реброва. Мой сын очень переживает из-за всего этого. У него есть время с утра понянчиться с детьми, побыть с женой. Но он как проснется - сразу в твиттер, фесбук, двач, и еще эту вконтакте. Сидит, листает, я уже сердцем чувствую - что-то не то. А потом - слезы, кричит "Мама они меня ненавидят, я так не могу, мама, я убью себя!". Запирается в ванной И ПЛАЧЕТ ТАМ Я СЛЫШУ. У сына не стало свободного времени. Перестаньте вы его терроризировать, оставьте в покое человека. Вчера ни свет ни заря сорвался, я за ним. Он в метро - и смотрит, чего люди пишут в "социалках". Насмотрелся - опять посуровел, закрылся. Домой приехал - закрылся в комнате. Верните нам Артема! Остановите этот поток грязи, ДАЙТЕ ЧЕЛОВЕКУ ЖИТЬ нормально!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------За сюжет коммента пять с плюсом!Развеселило.А как по игре,-то к вратарю Реброву какие могут быть прям претензии?Ну раз ошибся парень.А сколько раз ошиблись ребята из его чемпионской "банды"?
18:58
defender_8
Реброву наверное следовало бы ещё чуть выдержать паузу. Поражение болезненное, эмоции захлёстывают, а виноватых , как у нас принято, найти легко. Тем не менее, как болельщик другой команды, желаю успехов.
18:56
Hummel
Артём, всё дело в том, что ты и в чемпионском сезоне не особо выручал! Да, были у тебя и удачные матчи, но в целом, спасал ты не так часто. И удачные матчи приходились на середняков. А когда надо реально умереть и не пропустить, у тебя это не получается. Просто количество удачных командных действий превышало количество твоих неуверенных действий. Ты классный парень. И вратарь неплохой. Но реально выручаешь не часто. А теперь ещё и привозить стал. И вместо того, чтобы письма писать, займись своими слабыми местами - куда тебе бежать или падать нужно НА САМОМ ДЕЛЕ когда в штрафной начинается пожар.
18:52
punch_s
DJKrolik))) это пять!
18:40
Островзаячий
PitersS_______. У каждого спортсмена бывают не его дни-надо это понимать_____Почему они приходят эти дни на важнейший матч, дерби, когда надо умереть на поле и победить. Хорошие дни против Тосно, Анжи, Амкар не считаются. Это повседневность.
18:37
Островзаячий
PitersS________. У каждого спортсмена бывают не его дни-надо это понимать_____Почему они приходят эти дни на важнейший матч, дерби, когда надо умереть на поле и победить. Хорошие дни против Тосно, Анжи, Амкар не считаются. Это повседневность.
18:28
Петя
Такой гол в своё время пропустил Филимонов от Шевченко, после чего карьера Филимонова покатилась к закату! Удивительно, Ребров тащит, когда Спартак "на коне", а когда валится Ребров только добавляет! Наверно, не поцеловал зенитовскую штангу!
18:28
Brig55
Давай без обиды , все естественно , мы вас любим и на щите и под щитом, к тебе претензий меньше всего , а вот к капитану есть вопросы, так что пора уже браться за работу!
18:23
drJekil
А впереди еврокубки. Надеюсь, хоть там Артем и его "банда" вспомнят, что они все-таки чемпионы.
18:23
fedland
Прочитал. Что сказать? С постановкой речи явные проблемы. И это было видно еще по тем предматчевым интервью из Тарасовки. Сейчас окончательно в этом убедился. Про метро, так это вообще шедевр. Похоже тот болельщик, который заходит на странички ЗВЁЗД (ни много, ни мало), по другому называть как-то даже стыдно, писал 72 шрифтом. И Артем все это не просто увидел, а еще и смог прочитать. А как он красиво прогнулся перед Каррерой, которому он верит, и который верит ему. Это тренд. Я могу поздравить Артема с восьмым годом в Спартаке. Но время пришло уступить дорогу молодому и талантливому Селихову. А сидя в запасе Артем может встретить в Спартаке и девятый и все последующие годы. Необходимо, жизненно важно (для Спартака) быть прежде всего сильным человеком, и мужиком. Артем, если ты сильный прими критику и уступи место Селихову. Сделай хорошее дело!!!
18:17
strazh2007
спартак проиграл из-за текущей крыши стадиона Санкт-Петербург. Потоки воды с крыши помешали настроиться мастеровитым футболистам из Южной столицы.
18:17
Гаттузо Крут!!!!!!#!
а-ха-ха! Просто "гений" эпистолярного жанра. Прочел первый абзац- это полный абзац. ... "один уважаемый мной человек написал мне о том, что поставил свечку за меня поставил в церкви)"....А что можно поставить свечку за кого-то ,где-то в другом месте???! Например, в больничке можно поставить свечку с анестезолом, чтобы не очень болело после воскресного порева. Артемон иди и поставь ее, пока не поздно ,а то скоро Коняги вас тоже поимеют. Хотя возможно ты уже будешь на банке.
18:16
DenKa86
И, вообще, сегодня Суперкубок УЕФА, а вместо этого СЭ упорно продолжает нас кормить красно-белыми соплями... Местами смешно конечно, но уже как бы пора успокиться и начать подготовку к следующему матчу народной команды. Тулу то уж обыграют я думаю, так что материалы про возвращение чемпиона, второе дыхание Глушакова и прочую пургу можно начинать писать.
18:15