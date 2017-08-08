Ребров ответил критикам: "Где вы были, когда "Спартак" становился чемпионом"?

Вратарь "Спартака" Артем Ребров на своей странице в Фейбсуке высказался относительно критики, которая обрушилась на него и команду после поражения в матче 4-го тура чемпионата России от "Зенита" (1:5). Голкипер считает, что не стоит бурно реагировать на негативные сообщения в социальных сетях.

Приводим сообщение вратаря "Спартака" полностью (орфография и пунктуация сохранены):

"С раннего утра мой тел в шоке от сообщений и звонков близких мне людей, – написал Артем Ребров на своей странице в Фейсбуке. – Но я детей не видел долгое время после их отдыха на море и до обеда у меня есть время побыть с ними, гулять на площадке, качать на качелях и играть в активные игры, времени заглянуть в телефон у меня нет, это время занято более важным. И вот по дороге на базу открываю сообщения, перезваниваю на пропущенные звонки и понимаю, слава Богу все живы и здоровы и просто люди переживают за меня(один уважаемый мной человек написал мне о том, что поставил свечку за меня поставил в церкви) 😂😂😂ну это уже чересчур:"Грязь говорят льётся на тебя со всех дыр". И только тогда понимаю о чем разговор. Ну что же, значит надо и мне высказаться, ответить, высказать своё мнение на события вокруг.

Начну с того, что я нормально отношусь к критике. Критика, мнения бывают разные как и люди и это нормально. Люди долго, очень долго ждали и дождались, критика оправдана, получить 5 мячей в Питере лучший повод для этого. Бывало такое уже в моей, нашей 🔴⚪️ истории и когда я был в воротах, и без меня. Такие серии бывают, дело времени. Но где эти критики были когда мы брали чемпионство той же бандой?! Они не говорили что мы молодцы, они ждали... а дождались одной игры, одного поражения! Подождите, в прошлом году было что-то похожее и как мы закончили чемпионат?? Не торопитесь с выводами. Ааа, вам же нужно сейчас успеть все сказать, а то потом может быть поздно, опять долго ждать!

Ладно, на то они и специалисты, чтобы писать что-то, это их работа и я это УВАЖАЮ!!! Про комментарии в соц сетях мне или моим близким скажу так, сами того не желая, через "связь" со мной они стали публичными людьми и если выходят в медиапростраство, то должны быть готовы ко многому. Не хочешь,не выходи, не заводи страницы.

Я как-то ехал в метро и случайно увидел как один "молодец" в больших очках в одной из соц сетей всем заходит на страницы различных звёзд и пишет всякие гадости в комментариях. Тогда я и понял, что реагировать на какие-то подписи не стоит, тоже самое говорю всем своим близким... Но вся моя семья безумно любит меня, так что лучше не злите их, они за меня огого что могут сделать 😎😎😎

А теперь главная мысль, то что я бы хотел сказать. Даже в таких ситуациях можно найти позитив. Я очень люблю смотреть как люди меняются. Когда ты был наверху и когда ты немного оступился.... ты сразу в очередной раз можешь убедиться кто есть кто. Спасибо ещё раз всем тем кто со мной и моей командой. Я знаю чтобы не случилось вы будете со мной и командой! Запомните, я люблю "Спартак", я люблю футбол и живу этим. И когда что-то идёт не так, обычно люди объединяются, поддерживают друг друга. Я делал, делаю и буду делать свою работу. Решать играть мне или нет ни мне и не вам, а тренеру, который впервые за долгое время сделал всех нас счастливыми. Я ему полностью верю, так же как и он мне. И если кто-то что-то решит в дальнейшем, то я буду также продолжать работать на команду, чтобы она снова была наверху. Я 7-ой год в Спартаке и был 4-м, 3-м, 2-м, 1-м вратарём, капитаном, вицы-капитаном. В Любой своей роли я всегда делал и буду продолжать делать все чтобы наш клуб был наверху как можно дольше и чаще, и в прошлом сезоне после долгого времени мы стали первыми. Поэтому я призываю всех болельщиков не создавать истерий, не поддаваться на какие-то "искусственные" кризисы со стороны антиболельщиков, не искать крайних в команде(меня либо еще кого-то). А просто продолжать поддерживать, доверять тем людям, которые в прошлом сезоне сделали всех вас счастливыми и уверен принесут ещё много пользы команде!!! Один за всех и все за одного".