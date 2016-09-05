Рахимов будет руководить "Тереком" в матче с ЦСКА

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов, пропустивший из-за болезни последние два матча чемпионата России с "Уфой" (3:1) и "Ростовом" (2:1), будет руководить командой во встрече 6-го тура с ЦСКА. Об этом "СЭ" сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров. Напомним, что Рахимов вернулся в расположение "Терека" 2 сентября.

- Руководить "Тереком" в матче с ЦСКА будет Рашид Рахимов. Он уже полноценно работает с командой несколько дней, - сказал Айдамиров. (Сергей АСТАХОВ)