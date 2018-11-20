Рабинер обратился к руководству "Спартака" с идеей

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер в своем Фейсбуке обратился с идеей к руководству футбольного "Спартака". Он призывает предложить сделать первый удар на одном из ближайших матчей новому члену Зала хоккейной славы в Торонто Александру Якушеву.

- Считаю, было бы правильно и красиво, если бы в одном из ближайших матчей футбольный "Спартак" предложил сделать первый удар Александру Якушеву - первому настоящему спартаковцу в Зале хоккейной славы в Торонто (Доминик Гашек все-таки красно-белый с натяжкой).

Только что звонил Александру Сергеевичу, спросил его об этом и получил ответ: если предложат, он - с удовольствием! Так что ничего не мешает это сделать. Либо в ближайшем туре с "Крыльями", либо в следующем - с "Локомотивом". Там оно погромче будет, - написал Рабинер в соцсети.

"Спартак" занимает 9-е место в премьер-лиге, имея в активе 19 очков после 14 туров. Следующий матч красно-белые проведут дома против "Крыльев Советов".

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