Президент "Анжи" - о решении футболистов сыграть с ЦСКА: "Это профессионалы, которые понимают, что может возникнуть задержка в выплатах"

Президент "Анжи" Осман Кадиев подтвердил "СЭ", что дагестанская команда в пятницу выйдет на домашний матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

- Мы продолжаем работать, - сказал Кадиев. - Считаю, что ребята правильно настроены – говорят, что их дело готовиться к игре. Не надо отвлекать их околофутбольными темами. Рад, что у меня в команде профессионалы, которые понимают, что может возникнуть задержка в выплатах. Они всегда мотивированы, и будут полностью отдаваться игре. За это их надо похвалить.

Ранее существовала вероятность, что махачкалинцы бойкотируют встречу с армейцами из-за долгов по зарплате. Решение выйти на поле принято в четверг на собрании игроков. (Евгений Белоусов)