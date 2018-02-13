Пресс-атташе "Тосно": "Почему игрок высморкался в 5-тысячную игрушечную купюру? Неудачно пошутил в духе времени"

Пресс-атташе "Тосно" Владимир Басманов прокомментировал ролик, который выложил в Инстаграм игрок молодежной команды Станислав Манаев. В нем он высморкался в фальшивую 5-тысячную купюру.

- Какой будет реакция клуба? Еще недавно говорилось о долгах в "Тосно", а тут такой ролик.

- Не надо связывать этот ролик с долгами. Люди поехали на сборы, у них там довольно серьезная программа. Парень решил так пошутить. То, что это игрушечная купюра, думаю, ни у кого сомнений не вызывает. А связывать все это с задержками (небольшие действительно есть) не стоит, неправильно это. Такое вот современное поколение, которое любит все эти видео. В любом случае, до конца сбора мы эту тему муссировать не будем. До 26 февраля команда находится в Крымске.

- То есть сейчас руководство никак не будет наказывать игрока?

- Давайте сейчас не создавать шумиху, не нагнетать. И тем более не связывать это с долгами. У нас полстраны может оказаться в подобной ситуации в разные периоды своей истории.

- Данная шутка игрока говорит о нынешнем поколении?

- Молодой парень, решил неудачно пошутить, в современных традициях. Как-то решил привлечь внимание через Инстаграм. Но сейчас вряд ли будет приниматься какое-то решение.

- Теперь многие будут говорить - молодые футболисты зажрались.

- Да я так не могу сказать. У нас эти футболисты не на контрактах, не зарабатывают и могут оказаться в других клубах. Вряд ли у людей, которые не получает серьезных денег, такое отношение к материальным ценностям.

- Павел Погребняк полетит с основным составом на третий сбор?

- Пока новостей нет. Всю информацию мы опубликуем послезавтра. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

Напомним, что у "Тосно" имеются задолженности по зарплате перед футболистами. 3 февраля игроки в знак протеста не вышли на контрольный матч с курским "Авангардом".

Игрок "Тосно" высморкался в ненастоящую 5-тысячную купюру