Премьер-лига опубликовала даты стартовых туров сезона-2018/19

Российская премьер-лига на официальном сайте опубликовала точное время начала матчей первых шести туров чемпионата России сезона-2018/19. Первый тур начнется 28 июля матчем "Урал" – "Анжи" (начало - 16.30 по московскому времени).
Календарь игровых дней с 7-го по 17-й тур будет скорректирован после определения участников группового турнира Лиги чемпионов и группового турнира Лиги Европы.
Календарь премьер-лиги-2018/19:
24, 25 июля (вторник, среда)
Первые матчи Q2 Лиги чемпионов
26 июля (четверг)
Первые матчи Q2 Лиги Европы
27 июля (пятница)
Суперкубок России
1 тур
28 июля (суббота)
"Урал" – "Анжи" (начало – 16.30 по московскому времени)
"Спартак" – "Оренбург" 19.00
"Ростов" – "Ахмат" 21.30
29 июля (воскресенье)
"Енисей" – "Зенит" 14.00
"Арсенал" – "Динамо" 16.30
"Рубин" – "Краснодар" 19.00
30 июля (понедельник)
"Уфа" – "Локомотив" 18.00
31 июля (вторник)
"Крылья Советов" – ЦСКА 19.00
31 июля, 1 августа (вторник, среда)
Ответные матчи Q2 Лиги чемпионов
2 августа (четверг)
Ответные матчи Q2 Лиги Европы
2 тур
3 августа (пятница)
"Динамо" – "Рубин" 19.30
4 августа (суббота)
"Урал" – "Краснодар" 14.00
"Зенит" – "Арсенал" 16.30
"Локомотив" – "Спартак" 19.00
5 августа (воскресенье)
"Крылья Советов" – "Оренбург"16.30
ЦСКА – "Ростов" 19.00
"Ахмат" – "Енисей" 21.30
6 августа (понедельник)
"Уфа" – "Анжи" 17.30
7, 8 августа (вторник, среда)
Первые матчи Q3 Лиги чемпионов
9 августа (четверг)
Первые матчи Q3 Лиги Европы
3 тур
10 августа (пятница)
"Урал" – "Динамо" 17.30
11 августа (суббота)
"Енисей" – ЦСКА 16.30
"Спартак" – "Анжи" 19.00
"Ростов" – "Крылья Советов" 21.30
12 августа (воскресенье)
"Оренбург" – "Локомотив" 14.00
"Арсенал" – "Ахмат" 16.30
"Рубин" – "Зенит" 19.00
13 августа (понедельник)
"Уфа" – "Краснодар" 17.30
14, 15 августа (вторник, среда)
Ответные матчи Q3 Лиги чемпионов
15 августа (среда)
Суперкубок УЕФА
16 августа (четверг)
Ответные матчи Q3 Лиги Европы
4 тур
17 августа (пятница)
"Анжи" – "Оренбург" 19.30
18 августа (суббота)
ЦСКА – "Арсенал" 16.30
"Краснодар" – "Спартак" 19.00
"Ахмат" – "Рубин" 21.30
19 августа (воскресенье)
"Крылья Советов" – "Локомотив" 16.30
"Зенит" – "Урал" 19.00
"Ростов" – "Енисей" 21.30
20 августа (понедельник)
"Динамо" – "Уфа" 19.30
21, 22 августа (вторник, среда)
Первые матчи РО Лиги чемпионов
23 августа (четверг)
Первые матчи РО Лиги Европы
5 тур
24 августа (пятница)
"Арсенал" – "Ростов" 19.30
25 августа (суббота)
"Урал" – "Ахмат" 14.00
"Рубин" – ЦСКА 16.30
"Спартак" – "Динамо" 19.00
26 августа (воскресенье)
"Оренбург" – "Краснодар" 14.00
"Уфа" – "Зенит" 16.30
"Локомотив" – "Анжи" 19.00
27 августа (понедельник)
"Енисей" – "Крылья Советов" 17.30
28, 29 августа (вторник, среда)
Ответные матчи PO Лиги Чемпионов
30 августа (четверг)
Ответные матчи PO Лиги Европы
6 тур
31 августа (пятница)
"Ростов" – "Рубин" 19.30
1 сентября (суббота)
"Крылья Советов" – "Анжи" 14.00
ЦСКА – "Урал" 16.30
"Краснодар" – "Локомотив" 19.00
2 сентября (воскресенье)
"Енисей" – "Арсенал" 14.00
"Динамо" – "Оренбург" 16.30
"Зенит" – "Спартак" 19.00
"Ахмат" – "Уфа" 21.30
3 – 11 сентября
Сбор сборной команды России
Подробнее с календарем можно ознакомиться по ссылке.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/calendar/tours/