19:35 | Футбол — РФПЛ

Премьер-лига опубликовала даты стартовых туров сезона-2018/19


Российская премьер-лига на официальном сайте опубликовала точное время начала матчей первых шести туров чемпионата России сезона-2018/19. Первый тур начнется 28 июля матчем "Урал""Анжи" (начало - 16.30 по московскому времени).

Календарь игровых дней с 7-го по 17-й тур будет скорректирован после определения участников группового турнира Лиги чемпионов и группового турнира Лиги Европы.

Календарь премьер-лиги-2018/19:

24, 25 июля (вторник, среда) 
Первые матчи Q2 Лиги чемпионов

26 июля (четверг) 
Первые матчи Q2 Лиги Европы

27 июля (пятница) 
Суперкубок России

1 тур

28 июля (суббота) 
"Урал" – "Анжи" (начало – 16.30 по московскому времени)
"Спартак" – "Оренбург" 19.00
"Ростов" – "Ахмат" 21.30 
29 июля (воскресенье) 
"Енисей" – "Зенит" 14.00
"Арсенал" – "Динамо" 16.30
"Рубин" – "Краснодар" 19.00 
30 июля (понедельник) 
"Уфа" – "Локомотив" 18.00 
31 июля (вторник) 
"Крылья Советов" – ЦСКА 19.00

31 июля, 1 августа (вторник, среда) 
Ответные матчи Q2 Лиги чемпионов

2 августа (четверг) 
Ответные матчи Q2 Лиги Европы

2 тур

3 августа (пятница) 
"Динамо" – "Рубин" 19.30 
4 августа (суббота) 
"Урал" – "Краснодар" 14.00
"Зенит" – "Арсенал" 16.30
"Локомотив" – "Спартак" 19.00 
5 августа (воскресенье) 
"Крылья Советов" – "Оренбург"16.30
ЦСКА – "Ростов" 19.00
"Ахмат" – "Енисей" 21.30 
6 августа (понедельник) 
"Уфа" – "Анжи" 17.30

7, 8 августа (вторник, среда) 
Первые матчи Q3 Лиги чемпионов 

9 августа (четверг) 
Первые матчи Q3 Лиги Европы

3 тур

10 августа (пятница) 
"Урал" – "Динамо" 17.30 
11 августа (суббота) 
"Енисей" – ЦСКА 16.30
"Спартак" – "Анжи" 19.00
"Ростов" – "Крылья Советов" 21.30 
12 августа (воскресенье) 
"Оренбург" – "Локомотив" 14.00
"Арсенал" – "Ахмат" 16.30
"Рубин" – "Зенит" 19.00 
13 августа (понедельник) 
"Уфа" – "Краснодар" 17.30

14, 15 августа (вторник, среда) 
Ответные матчи Q3 Лиги чемпионов

15 августа (среда) 
Суперкубок УЕФА

16 августа (четверг) 
Ответные матчи Q3 Лиги Европы

4 тур

17 августа (пятница) 
"Анжи" – "Оренбург" 19.30 
18 августа (суббота) 
ЦСКА – "Арсенал" 16.30
"Краснодар" – "Спартак" 19.00
"Ахмат" – "Рубин" 21.30 
19 августа (воскресенье) 
"Крылья Советов" – "Локомотив" 16.30
"Зенит" – "Урал" 19.00
"Ростов" – "Енисей" 21.30 
20 августа (понедельник) 
"Динамо" – "Уфа" 19.30

21, 22 августа (вторник, среда) 
Первые матчи РО Лиги чемпионов

23 августа (четверг) 
Первые матчи РО Лиги Европы

5 тур

24 августа (пятница) 
"Арсенал" – "Ростов" 19.30 
25 августа (суббота) 
"Урал" – "Ахмат" 14.00
"Рубин" – ЦСКА 16.30
"Спартак" – "Динамо" 19.00 
26 августа (воскресенье) 
"Оренбург" – "Краснодар" 14.00
"Уфа" – "Зенит" 16.30
"Локомотив" – "Анжи" 19.00 
27 августа (понедельник) 
"Енисей" – "Крылья Советов" 17.30

28, 29 августа (вторник, среда) 
Ответные матчи PO Лиги Чемпионов

30 августа (четверг) 
Ответные матчи PO Лиги Европы

6 тур

31 августа (пятница) 
"Ростов" – "Рубин" 19.30 
1 сентября (суббота) 
"Крылья Советов" – "Анжи" 14.00
ЦСКА – "Урал" 16.30
"Краснодар" – "Локомотив" 19.00 
2 сентября (воскресенье) 
"Енисей" – "Арсенал" 14.00
"Динамо" – "Оренбург" 16.30
"Зенит" – "Спартак" 19.00
"Ахмат" – "Уфа" 21.30

3 – 11 сентября 
Сбор сборной команды России

Подробнее с календарем можно ознакомиться по ссылке.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/calendar/tours/

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