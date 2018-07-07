Премьер-лига опубликовала даты стартовых туров сезона-2018/19

Российская премьер-лига на официальном сайте опубликовала точное время начала матчей первых шести туров чемпионата России сезона-2018/19. Первый тур начнется 28 июля матчем "Урал" – "Анжи" (начало - 16.30 по московскому времени).

Календарь игровых дней с 7-го по 17-й тур будет скорректирован после определения участников группового турнира Лиги чемпионов и группового турнира Лиги Европы.

Календарь премьер-лиги-2018/19:

24, 25 июля (вторник, среда)

Первые матчи Q2 Лиги чемпионов

26 июля (четверг)

Первые матчи Q2 Лиги Европы

27 июля (пятница)

Суперкубок России

1 тур

28 июля (суббота)

"Урал" – "Анжи" (начало – 16.30 по московскому времени)

"Спартак" – "Оренбург" 19.00

"Ростов" – "Ахмат" 21.30

29 июля (воскресенье)

"Енисей" – "Зенит" 14.00

"Арсенал" – "Динамо" 16.30

"Рубин" – "Краснодар" 19.00

30 июля (понедельник)

"Уфа" – "Локомотив" 18.00

31 июля (вторник)

"Крылья Советов" – ЦСКА 19.00

31 июля, 1 августа (вторник, среда)

Ответные матчи Q2 Лиги чемпионов

2 августа (четверг)

Ответные матчи Q2 Лиги Европы

2 тур

3 августа (пятница)

"Динамо" – "Рубин" 19.30

4 августа (суббота)

"Урал" – "Краснодар" 14.00

"Зенит" – "Арсенал" 16.30

"Локомотив" – "Спартак" 19.00

5 августа (воскресенье)

"Крылья Советов" – "Оренбург"16.30

ЦСКА – "Ростов" 19.00

"Ахмат" – "Енисей" 21.30

6 августа (понедельник)

"Уфа" – "Анжи" 17.30

7, 8 августа (вторник, среда)

Первые матчи Q3 Лиги чемпионов

9 августа (четверг)

Первые матчи Q3 Лиги Европы

3 тур

10 августа (пятница)

"Урал" – "Динамо" 17.30

11 августа (суббота)

"Енисей" – ЦСКА 16.30

"Спартак" – "Анжи" 19.00

"Ростов" – "Крылья Советов" 21.30

12 августа (воскресенье)

"Оренбург" – "Локомотив" 14.00

"Арсенал" – "Ахмат" 16.30

"Рубин" – "Зенит" 19.00

13 августа (понедельник)

"Уфа" – "Краснодар" 17.30

14, 15 августа (вторник, среда)

Ответные матчи Q3 Лиги чемпионов

15 августа (среда)

Суперкубок УЕФА

16 августа (четверг)

Ответные матчи Q3 Лиги Европы

4 тур

17 августа (пятница)

"Анжи" – "Оренбург" 19.30

18 августа (суббота)

ЦСКА – "Арсенал" 16.30

"Краснодар" – "Спартак" 19.00

"Ахмат" – "Рубин" 21.30

19 августа (воскресенье)

"Крылья Советов" – "Локомотив" 16.30

"Зенит" – "Урал" 19.00

"Ростов" – "Енисей" 21.30

20 августа (понедельник)

"Динамо" – "Уфа" 19.30

21, 22 августа (вторник, среда)

Первые матчи РО Лиги чемпионов

23 августа (четверг)

Первые матчи РО Лиги Европы

5 тур

24 августа (пятница)

"Арсенал" – "Ростов" 19.30

25 августа (суббота)

"Урал" – "Ахмат" 14.00

"Рубин" – ЦСКА 16.30

"Спартак" – "Динамо" 19.00

26 августа (воскресенье)

"Оренбург" – "Краснодар" 14.00

"Уфа" – "Зенит" 16.30

"Локомотив" – "Анжи" 19.00

27 августа (понедельник)

"Енисей" – "Крылья Советов" 17.30

28, 29 августа (вторник, среда)

Ответные матчи PO Лиги Чемпионов

30 августа (четверг)

Ответные матчи PO Лиги Европы

6 тур

31 августа (пятница)

"Ростов" – "Рубин" 19.30

1 сентября (суббота)

"Крылья Советов" – "Анжи" 14.00

ЦСКА – "Урал" 16.30

"Краснодар" – "Локомотив" 19.00

2 сентября (воскресенье)

"Енисей" – "Арсенал" 14.00

"Динамо" – "Оренбург" 16.30

"Зенит" – "Спартак" 19.00

"Ахмат" – "Уфа" 21.30

3 – 11 сентября

Сбор сборной команды России

Подробнее с календарем можно ознакомиться по ссылке.