Понтус Вернблум: "Шанс в дерби с "Локо" - 50 на 50"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум выразил надежду, что армейцам удастся победить "Локомотив" в матче 16-го тура чемпионата России. Железнодорожники завершили первый круг на первом месте в таблице, ЦСКА идет на третьей строчке.

- Ожидали от железнодорожников таких результатов в этом сезоне?

- Мне кажется, они не сильно изменились по сравнению с прошлым годом. Да, у них крепкая добротная команда. Но дерби есть дерби. Все сводится к тому, как ты справишься со своими эмоциями. Обычно в таких встречах шансы на победу 50 на 50. И не важно, на каких местах в таблице находятся клубы.

- В первом круге армейцы уступили - 1:3. Пришла пора реванша?

- В дерби всегда хочется побеждать. Это самые замечательные матчи в сезоне. Так что с нетерпением жду воскресенья. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч "Локомотив" - ЦСКА состоится 5 ноября, начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.