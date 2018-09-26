18:02 | Футбол — РПЛ

Полузащитник ЦСКА Макаров начал бегать и работать с мячом

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Полузащитник ЦСКА Александр Макаров, порвавший переднюю крестообразную связку левого колена в конце июня, вернулся на поле. 22-летний игрок начал бегать и работать с мячом, однако о полноценных тренировках пока речи не идет.

- Каждый день я занимаюсь в тренажерном зале под присмотром физиотерапевтов. Пока ничего конкретного врачи не говорят, но вроде бы все идет по плану. Тренеры постоянно интересуются моим самочувствием, – цитирует Макарова "Спорт день за днем".

Дополнительная информация

https://www.sportsdaily.ru/news/v-matchax-s-orenburgom-realom-lokomotivom-i-tyumenyu-czska-ne-smozhet-rasschityvat-na-trex-futbolistov

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